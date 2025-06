Les dirigeants parlementaires du Golfe et la présidente du Parlement européen publient une déclaration conjointe

ABOU DHABI, 23 juin 2025 (WAM) – À l’issue de la 18ᵉ réunion périodique, organisée ce jour à Abou Dhabi par le Conseil national fédéral (CNF) sous la présidence de Saqr Ghobash, les présidents des conseils législatifs (Choura, Représentants, Nation et National) des États membres du Conseil de coopération du Golfe (CCG), ainsi que la présidente du Parlement européen, ont publié une déclaration conjointe.

Compte tenu des développements militaires actuels dans le Golfe arabique, la déclaration a souligné l’urgence de désamorcer les tensions, de contenir les conflits, de recourir à une diplomatie prudente, et l’importance du dialogue et des voies diplomatiques comme moyens privilégiés pour préserver la sécurité et la stabilité régionales et internationales.

Les dirigeants ont insisté sur la nécessité de renforcer les efforts conjoints pour établir des cadres de coopération face aux défis mondiaux actuels, notamment les changements climatiques, la sécurité énergétique, le développement durable, la lutte contre le terrorisme et l’extrémisme, ainsi que la promotion des valeurs humaines universelles de coexistence et de tolérance.

Les présidents des parlements du CCG et la présidente du Parlement européen ont exprimé leurs plus sincères remerciements au Président Son Altesse Cheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan pour l’accueil chaleureux et la généreuse hospitalité, qui ont grandement contribué au succès de cette réunion et à ses résultats constructifs. Ils ont également remercié le gouvernement et le peuple des Émirats arabes unis, ainsi que le Conseil national fédéral, pour leur invitation et l’excellente organisation de l’événement.

Les participants ont salué la solidité des relations et du partenariat stratégique entre les pays du Golfe et l’Union européenne, fondés sur le respect mutuel, la coopération et les intérêts partagés, qui soutiennent la sécurité, la stabilité, le développement et la prospérité des deux régions.

Ils ont réaffirmé l’importance du premier sommet CCG–UE, tenu le 16 octobre 2024 à Bruxelles, qualifiant ses résultats de feuille de route et de levier pour le renforcement et le développement des relations bilatérales et des partenariats. Ils ont souligné la nécessité de promouvoir le dialogue parlementaire, de multiplier les visites mutuelles et les échanges d’expertise, et de se concerter sur les questions régionales et internationales d’intérêt commun.

Les dirigeants ont appelé à la cessation immédiate des violations, à la protection des vies humaines, ainsi qu’à l’acheminement sûr, immédiat et durable de l’aide humanitaire vers Gaza. Ils ont exigé un cessez-le-feu, la libération des otages et des détenus, et ont réaffirmé que la solution à deux États demeure la seule voie viable pour parvenir à une paix juste et globale.

Enfin, les participants ont évoqué les efforts internationaux visant à mettre fin à la guerre en Ukraine, réaffirmant leur engagement actif en faveur du règlement du conflit. Ils ont salué les efforts déployés par les États du Golfe en faveur des initiatives de cessez-le-feu, du renforcement de la sécurité maritime en mer Noire, et de l’acheminement de l’aide humanitaire à l’Ukraine, y compris les échanges de prisonniers et la réunification des familles.