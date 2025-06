Abdallah bin Zayed reçoit la présidente du Parlement européen pour discuter de la coopération et des développements régionaux

ABOU DHABI, 23 juin 2025 (WAM) – Son Altesse Cheikh Abdallah bin Zayed Al Nahyan, vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, a reçu Roberta Metsola, présidente du Parlement européen.

Le chef de la diplomatie émirienne a salué la visite de Roberta Metsola, avec laquelle il a eu un entretien à Abou Dhabi portant sur les perspectives de coopération bilatérale, ainsi que sur les moyens de renforcer les relations à divers niveaux au service des intérêts communs.

Son Altesse Cheikh Abdallah a salué l’évolution continue des liens entre les Émirats arabes unis et l’Union européenne, en particulier à la lumière de l’annonce récente du lancement des négociations en vue d’un Accord global de partenariat économique (CEPA) entre les deux parties. Il a souligné que cette démarche reflète l’engagement partagé à établir une coopération fructueuse et durable entre les Émirats et l’UE dans de nombreux secteurs.

Il a également salué l’approfondissement des relations entre le Conseil national fédéral (CNF) et le Parlement européen, notamment à l’occasion de l’organisation par les Émirats arabes unis d’un événement parlementaire de haut niveau qui a réuni aujourd’hui les deux instances dans le cadre d’une session spéciale présidée par Saqr Ghobash, président du CNF, et à laquelle a participé Roberta Metsola.

Par ailleurs, Cheikh Abdallah et la présidente du Parlement européen ont échangé sur les graves développements en cours au Moyen-Orient et leurs répercussions sur la paix et la sécurité régionales.

Son Altesse a souligné le rôle essentiel que jouent les parlements dans le soutien aux efforts diplomatiques visant à consolider la paix et la stabilité dans la région, ainsi que dans la préservation de la sécurité régionale et internationale.

La réunion s’est déroulée en présence de Saqr Ghobash, de Lana Zaki Nusseibeh, ministre adjointe chargée des affaires politiques au ministère des Affaires étrangères, et de Mohamed Ismail Al Sahlawi, ambassadeur des Émirats arabes unis auprès de la Belgique, du Luxembourg et de l’Union européenne.