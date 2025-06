Les Émirats arabes unis condamnent avec la plus grande fermeté le ciblage du Qatar

ABOU DHABI, 23 juin 2025 (WAM) – Les Émirats arabes unis ont fermement condamné le ciblage de la base aérienne d’Al-Udeid, sur le territoire de l’État du Qatar, par les Gardiens de la révolution islamique d’Iran, le qualifiant de violation flagrante de la souveraineté du Qatar et de son espace aérien, ainsi que d’infraction manifeste au droit international et à la Charte des Nations Unies.

Les Émirats ont réaffirmé leur rejet catégorique de toute attaque portant atteinte à la sécurité et à la sûreté de l’État du Qatar, soulignant que de telles actions compromettent gravement la sécurité et la stabilité de la région.

Dans un communiqué, le ministère des Affaires étrangères a exprimé la pleine solidarité des Émirats arabes unis avec l’État du Qatar, et leur soutien indéfectible à toutes les mesures prises pour préserver la sécurité de ses citoyens et résidents.

Les Émirats arabes unis ont réitéré l’urgence de mettre un terme à l’escalade militaire et mis en garde contre la poursuite d’actes de provocation susceptibles de déstabiliser la région et d’entraîner celle-ci sur des trajectoires périlleuses aux conséquences catastrophiques pour la paix et la sécurité internationales.

Le ministère a en outre appelé à privilégier les solutions diplomatiques fondées sur les principes de bon voisinage, en soulignant que le dialogue sérieux demeure la seule voie réaliste pour surmonter les crises actuelles et préserver la sécurité, la stabilité et la paix de la région et de ses peuples.