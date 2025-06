Le ministère de l’Intérieur du Qatar affirme la stabilité de la situation sécuritaire

DOHA, 24 juin 2025 (WAM) – Le ministère de l’Intérieur du Qatar a affirmé que la situation sécuritaire dans le pays demeure stable et qu’il n’y a aucun motif d’inquiétude.

Dans une déclaration relayée par l’Agence de presse qatarienne (QNA), le ministère a souligné l’importance de ne pas céder aux rumeurs ni de diffuser des informations inexactes.

Il a également appelé les citoyens et les résidents à faire preuve de responsabilité sociale en s’abstenant de partager ou de relayer toute information ne provenant pas de sources officielles, en vérifiant l’exactitude des contenus, et en s’appuyant exclusivement sur les canaux officiels autorisés.

Le ministère de l’Intérieur a réaffirmé, en coordination avec les autorités compétentes, son entière préparation et sa vigilance pour suivre l’évolution de la situation et prendre toutes les mesures nécessaires afin d’assurer la sécurité des citoyens et des résidents, ainsi que le bon déroulement de la vie publique.