Trump annonce un cessez-le-feu entre Israël et l’Iran

NEW YORK, 24 juin 2025 (WAM) – Le Président des États-Unis, Donald Trump, a annoncé lundi soir un cessez-le-feu entre Israël et l’Iran, qu’il espère voir devenir permanent.

« Il a été pleinement convenu entre Israël et l’Iran qu’un cessez-le-feu complet et total entrera en vigueur dans environ six heures – une fois les missions en cours terminées de part et d’autre – pour une durée de 12 heures, à l’issue de laquelle la guerre sera considérée comme terminée », a écrit le président américain sur les réseaux sociaux.

Dans une publication sur la plateforme Truth Social, il a déclaré : « FÉLICITATIONS À TOUS ! Il a été pleinement convenu entre Israël et l’Iran qu’un cessez-le-feu complet et total entrera en vigueur dans environ six heures (une fois que les deux parties auront achevé leurs dernières missions en cours), pour une durée de 12 heures. À ce moment-là, la guerre sera considérée comme TERMINÉE.

Officiellement, l’Iran débutera le cessez-le-feu, et à la douzième heure, Israël entamera à son tour le sien. À la vingt-quatrième heure, une FIN OFFICIELLE de LA GUERRE DES 12 JOURS sera saluée par le monde entier. Pendant chaque période de cessez-le-feu, la partie adverse devra demeurer PACIFIQUE et RESPECTUEUSE. En supposant que tout se déroule comme prévu – ce qui sera le cas – je tiens à féliciter les deux pays, Israël et l’Iran, pour leur endurance, leur courage et leur intelligence, qui leur ont permis de mettre un terme à ce que l’on devrait désormais appeler "LA GUERRE DES 12 JOURS".

C’est une guerre qui aurait pu durer des années et anéantir tout le Moyen-Orient – mais cela ne s’est pas produit, et cela n’arrivera jamais ! Que Dieu bénisse Israël, que Dieu bénisse l’Iran, que Dieu bénisse le Moyen-Orient, que Dieu bénisse les États-Unis d’Amérique, et QUE DIEU BÉNISSE LE MONDE ! »