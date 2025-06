Trump réaffirme le soutien des États-Unis au Qatar

DOHA, 24 juin 2025 (WAM) – Le Président des États-Unis, Donald Trump, a réaffirmé, lors d’un appel téléphonique ce mardi avec Son Altesse Cheikh Tamim bin Hamad Al Thani, Émir de l’État du Qatar, la solidarité de son pays avec le Qatar et sa ferme condamnation de l’attaque iranienne contre la base aérienne d’Al-Udeid.

Le Président Trump a qualifié cette attaque de violation flagrante de la souveraineté du Qatar, de son espace aérien, du droit international et de la Charte des Nations Unies.

Selon l’Agence de presse qatarienne, le président américain a exprimé son rejet catégorique de toute agression mettant en péril la sécurité et la sûreté de l’État du Qatar, ainsi que de toute atteinte à la sécurité et à la stabilité de la région. Il a appelé l’Émir du Qatar à faire preuve de retenue et à privilégier les solutions diplomatiques.

Pour sa part, Son Altesse Cheikh Tamim a exprimé sa gratitude au Président des États-Unis pour la position de soutien et de solidarité de son pays envers le Qatar et son peuple. Il a également affirmé la vigilance et la pleine préparation des forces armées qatariennes, ainsi que les mesures préventives qui ont été prises, lesquelles ont permis d’éviter toute perte humaine ou blessé.