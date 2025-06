Le ministère de la Santé organise un atelier pour promouvoir le vieillissement en bonne santé

DUBAÏ, 24 juin 2025 (WAM) – Le ministère de la Santé et de la Prévention (MoHAP) a organisé un atelier de formation dans le cadre du programme des « Ambassadeurs de la longévité », réunissant un groupe sélectionné de personnes d’âge moyen issues de l’ensemble des Émirats.

Les participants ont été choisis pour leur potentiel à devenir des ambassadeurs influents dans la promotion d’une culture de la santé, en soutien à la qualité de vie avec l’avancée en âge. Cette initiative s’inscrit dans la stratégie du ministère visant à promouvoir la santé publique en favorisant une société préventive, informée et soucieuse de son bien-être.

Organisé au siège du ministère à Dubaï, cet atelier de trois jours s’inscrit dans les efforts du MoHAP pour construire une société consciente de sa santé et axée sur la prévention. Il soutient les politiques et initiatives nationales visant à responsabiliser les individus quant à leur propre santé, notamment la Politique nationale de promotion des modes de vie sains, les programmes de santé familiale et pour les personnes âgées, ainsi que les plans nationaux pour l’élaboration d’un modèle durable de santé préventive.

Le Dr Hussain Abdul Rahman Al Rand, sous-secrétaire adjoint au secteur de la santé publique, a souligné que l’initiative des « Ambassadeurs de la longévité » constitue une mise en œuvre concrète de la vision stratégique du ministère pour faire évoluer le système de santé vers un modèle proactif, axé sur l’implication communautaire et la prévention globale.

Il a indiqué que l’autonomisation des individus pour qu’ils contribuent activement à l’amélioration de la santé publique est une approche volontaire et prospective visant à assurer la pérennité du système national de santé à long terme.

« Cette initiative vise à équilibrer la croissance démographique avec le fardeau croissant des maladies chroniques liées à l’âge », a-t-il déclaré, ajoutant qu’elle repose sur des principes scientifiques en adéquation avec le cadre national du vieillissement en bonne santé.