Abdallah bin Zayed et le ministre des Affaires étrangères d’Azerbaïdjan discutent des développements régionaux

ABOU DHABI, 24 juin 2025 (WAM) – Son Altesse Cheikh Abdallah bin Zayed Al Nahyan, vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, s’est entretenu par téléphone avec Son Excellence Jeyhun Bayramov, ministre des Affaires étrangères de la République d’Azerbaïdjan, au sujet des derniers développements au Moyen-Orient et de leurs répercussions sur la paix et la sécurité régionales.

Cheikh Abdallah et le ministre azerbaïdjanais ont souligné que le renforcement de la diplomatie et du dialogue constitue un impératif pour faire face aux crises actuelles et consolider les bases d’une sécurité et d’une stabilité durables, tant au niveau régional qu’international.

Les deux responsables ont également examiné un certain nombre de questions d’intérêt commun liées aux relations bilatérales et aux perspectives de coopération conjointe. Ils ont discuté des opportunités visant à renforcer la collaboration dans divers secteurs, au service des intérêts partagés des deux pays.