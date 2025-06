Les Émirats arabes unis participent au sixième Forum arabe de la concurrence en Irak

BAGDAD, 24 juin 2025 (WAM) – Les Émirats arabes unis ont participé, par l’intermédiaire du ministère de l’Économie et du Tourisme, aux travaux du sixième Forum arabe de la concurrence, accueilli par la capitale irakienne Bagdad sous le thème : « L’application des lois sur la concurrence dans la région arabe ».

Cette participation visait à renforcer la coopération avec les entités en charge de la concurrence dans les pays arabes, ainsi qu’à examiner les dernières évolutions des marchés arabes, notamment en matière d’opérations de fusion et d’acquisition, de pratiques anticoncurrentielles transfrontalières, et à discuter du rôle de la concurrence dans le soutien à l’innovation et à l’attraction des investissements étrangers.

Le forum a mis l’accent sur l’importance de bâtir des institutions spécialisées en matière de concurrence et de renforcer les capacités d’enquête sur les infractions, conformément aux meilleures pratiques internationales. Il a également inclus une série de sessions de dialogue portant sur les mécanismes d’application des lois sur la concurrence, le rôle de la technologie dans la transformation des marchés, la coordination entre les autorités arabes de la concurrence, ainsi que la présentation de plusieurs expériences réussies dans les États membres.

Dans son intervention au forum, Mohamed Sultan Janahi, directeur du Département de la concurrence au sein du ministère de l’Économie et du Tourisme, a présenté l’expérience des Émirats arabes unis dans le développement d’un système législatif intégré pour la protection de la concurrence, en conformité avec les meilleures normes internationales. Il a souligné les efforts visant à promouvoir des pratiques commerciales saines, à accroître l’efficacité productive dans les divers secteurs économiques, à consolider la compétitivité de l’environnement des affaires aux niveaux régional et mondial, et à renforcer l’attractivité du pays pour les entreprises et les investisseurs du monde entier.