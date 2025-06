Le président des Chambres de commerce de Dubaï élu membre du Conseil exécutif de la Chambre de commerce internationale

DUBAÏ, 24 juin 2025 (WAM) – La Chambre de commerce internationale (ICC) a élu Mohammad Ali Rashed Lootah, président-directeur général des Chambres de commerce de Dubaï, en tant que membre de son Conseil exécutif, consolidant ainsi le rôle de Dubaï dans la promotion du commerce mondial, la stimulation de la croissance économique et le renforcement des partenariats internationaux.

L’ICC est la plus grande organisation d’entreprises au monde, représentant un réseau de 45 millions d’entreprises, allant des petites et moyennes entreprises (PME) aux multinationales, employant collectivement plus d’un milliard de personnes dans plus de 170 pays.

Fondée à Paris en 1919, l’ICC est reconnue comme la voix de la communauté d’affaires mondiale. La valeur des échanges de marchandises réalisés via son réseau de membres dépasse les 17 500 milliards de dollars par an. L’organisation est présente dans plus de 100 pays à travers ses comités nationaux.

La nomination du président-directeur général des Chambres de commerce de Dubaï au Conseil exécutif de l’ICC illustre le rôle éminent de Dubaï dans le renforcement de la coopération internationale et l’établissement de partenariats constructifs en faveur du commerce mondial et de la collaboration entre les communautés d’affaires à l’échelle planétaire.

Cette désignation vient également consolider la position de Dubaï en tant que plateforme centrale pour façonner l’avenir du commerce mondial, faciliter les échanges économiques et influencer les politiques économiques internationales.

Elle confirme en outre la confiance de la communauté internationale dans le modèle économique unique de Dubaï, fondé sur une vision ambitieuse, une législation souple, une solide coopération entre les secteurs public et privé, et un soutien structurant à la croissance des entreprises. Elle témoigne également des liens profonds et du rayonnement international de l’émirat parmi les grands pôles de décision économique à l’échelle mondiale.

La Chambre de commerce internationale joue un rôle essentiel dans la promotion de la croissance du commerce mondial et dans l’élaboration de politiques économiques internationales, en partenariat avec des institutions locales et mondiales. L’organisation contribue activement à la définition des règles régissant les transactions commerciales internationales et l’économie mondiale.

À cette occasion, Mohammad Ali Rashed Lootah a déclaré : « Dubaï poursuit ses efforts pour renforcer la coopération économique internationale et favoriser les flux commerciaux transfrontaliers, en mettant l’accent sur le développement d’un écosystème mondial dynamique qui stimule la croissance du secteur privé et promeut un environnement d’affaires plus compétitif. »