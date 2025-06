« Middle East Rail » et « Mobility Live » présentent des solutions de mobilité intelligente et durable

DUBAÏ, 24 juin 2025 (WAM) – Les activités du « Salon et Conférence du Moyen-Orient pour les chemins de fer », ainsi que des expositions « Mobility Live Middle East 2025 » et « EV Live », ont débuté aujourd’hui au World trade centre Dubaï, avec une large participation d’acteurs publics et privés spécialisés dans les secteurs du transport et des technologies durables.

Les événements se déroulent sur deux jours, avec la participation de plus de 250 marques internationales et plus de 200 intervenants issus d’entités locales et mondiales, réunis pour discuter des dernières tendances dans le domaine de la mobilité électrique et intelligente.

Dans des déclarations accordées à l’Agence de presse des Émirats (WAM), des responsables et experts ont souligné le rôle des Émirats arabes unis dans la consolidation d’un système de transport moderne et durable.

Sean Hartley, directeur général de Terrapinn pour les solutions de mobilité au Moyen-Orient et en Afrique, organisateur des événements, a affirmé que les Émirats continuent de consolider leur position de centre mondial pour les technologies durables et les transports intelligents. Il a indiqué que l’événement constitue une plateforme stratégique rassemblant décideurs, investisseurs et innovateurs.

« Nous enregistrons aujourd’hui une forte affluence avec plus de 200 exposants et 200 intervenants, en plus de la présentation d’environ 60 véhicules électriques, dont des camions, des bus, des véhicules autonomes et des solutions de mobilité aérienne avancée », a-t-il précisé.

Il a souligné l’élan croissant de l’écosystème de la mobilité électrique dans la région, porté par des investissements publics majeurs, notamment de la part de la RTA et de DEWA à Dubaï, ainsi que d’initiatives similaires en Arabie saoudite et à Bahreïn. Il a noté que, contrairement aux marchés occidentaux, des acteurs tels que les promoteurs immobiliers, centres commerciaux et hôpitaux participent au développement d’une infrastructure de recharge intégrée.

Il a également mentionné les progrès notables des Émirats dans le domaine réglementaire, à travers la création de l’entreprise UAEV, affiliée au ministère de l’Énergie et des Infrastructures, et la délivrance de quatre licences à des opérateurs de bornes de recharge à Dubaï, tout en anticipant l’arrivée de nouvelles marques internationales.

Pour sa part, Mohammed Salah, directeur exécutif du groupe « Advance Mobility Hub », a indiqué que son organisation œuvre à aligner ses opérations avec les autorités réglementaires des Émirats, en particulier l’Autorité générale de l’aviation civile, dans le but de permettre le déploiement effectif des technologies de mobilité aérienne avancée.

Il a mis en avant les avancées réalisées par les Émirats dans ce domaine, précisant que des projets pilotes sont en cours, notamment dans les secteurs pétrolier et gazier, en préparation à un lancement opérationnel dans un avenir proche. Il a insisté sur le fait que ces technologies sont exploitées par des entreprises agréées, selon les normes de sécurité les plus élevées et sous la supervision des autorités compétentes.

De son côté, Heiko Seitz, associé chez PwC et responsable mondial des solutions de mobilité électrique, a affirmé que le Golfe est devenu un marché prometteur pour les véhicules électriques. Il a observé que le coût total de possession d’un véhicule électrique est désormais similaire, voire inférieur, à celui d’un véhicule thermique aux Émirats, en Arabie saoudite et au Qatar.

Il a ajouté que, pour les entreprises de transport comme les compagnies de taxis, l’exploitation de véhicules électriques permet de réaliser jusqu’à 7 % d’économies, grâce au faible coût de l’électricité, notamment liée à l’abondance du gaz naturel dans la région.

PwC prévoit que les véhicules électriques représenteront 25 % des nouvelles voitures vendues aux Émirats d’ici 2035, une estimation jugée réaliste et reflétant une adoption progressive et maîtrisée de cette technologie.

Parallèlement aux expositions consacrées au secteur du transport, le salon Solar & Storage Live s’est ouvert également au Centre des congrès de Dubaï. Il réunit de nombreux acteurs du secteur énergétique, notamment des entreprises de services publics, des producteurs d’électricité indépendants, des financeurs et des régulateurs, œuvrant ensemble pour façonner l’avenir du secteur énergétique dans la région.

Sara Attoui, directrice générale de l’énergie pour le Moyen-Orient et l’Afrique chez Terrapinn, organisatrice du salon Solar & Storage Live, a souligné que la tenue conjointe de ces événements illustre l’interconnexion entre les différents domaines de la durabilité et de l’innovation technologique.

Elle a précisé que le salon dédié au solaire accueille environ 150 marques, dont 30 % représentent des entreprises majeures du secteur. Elle a noté l’intérêt croissant, tant local qu’international, pour les projets émergents aux Émirats, précisant que le salon constitue un espace propice à la rencontre entre innovation locale et expertise mondiale.

Elle a enfin affirmé que le marché émirien est devenu une destination de choix pour les investisseurs, grâce à un environnement propice et à une législation incitative en faveur de l’adoption de solutions énergétiques durables.