L’Émir du Qatar reçoit le ministre des Affaires étrangères des Émirats et les chefs de diplomatie du CCG

DOHA, 24 Juin 2025 (WAM) – Son Altesse Cheikh Tamim bin Hamad Al Thani, Émir de l’État du Qatar, a reçu Son Altesse Cheikh Abdallah bin Zayed Al Nahyan, vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, ainsi que les ministres des Affaires étrangères des États membres du Conseil de coopération du Golfe (CCG), participant à la 49e réunion extraordinaire du Conseil ministériel du CCG, tenue au Qatar.

Lors de cette rencontre, les participants ont examiné les moyens de renforcer les mécanismes d’action commune au sein du Golfe et ont échangé leurs points de vue sur les principaux développements régionaux et internationaux d’intérêt commun, notamment les efforts visant à préserver la sécurité et la stabilité dans la région, et à réaffirmer l’attachement aux solutions diplomatiques et pacifiques face aux défis actuels.

À cette occasion, Son Altesse Cheikh Abdallah bin Zayed a transmis à Son Altesse Cheikh Tamim bin Hamad Al Thani les salutations du Président Son Altesse Cheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, ainsi que ses vœux sincères de sécurité continue, de stabilité, de prospérité et de progrès pour l’État du Qatar et son peuple.

Pour sa part, Cheikh Tamim bin Hamad Al Thani a adressé ses salutations à Son Altesse Cheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, accompagnées de ses vœux de développement accru et de prospérité pour les Émirats arabes unis et leur peuple.