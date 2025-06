Le Conseil ministériel du Conseil de coopération du Golfe (CCG) condamne fermement les frappes iraniennes visant une base militaire au Qatar

DOHA, 25 Juin 2025 (WAM) — Le Conseil ministériel du Conseil de coopération du Golfe (CCG) a vigoureusement condamné les frappes de missiles menées par la République islamique d’Iran contre une base militaire située sur le territoire de l’État du Qatar, les qualifiant de violation flagrante, dangereuse et inacceptable de la souveraineté et de l’espace aérien du Qatar, ainsi que des principes de bon voisinage. Le Conseil a souligné qu’il s’agissait également d’une transgression manifeste du droit international et de la Charte des Nations unies, quelles que soient les justifications avancées.

Dans la déclaration finale publiée à l’issue de sa 49e réunion extraordinaire tenue ce mardi à Doha, en présence des ministres des Affaires étrangères des États membres du CCG, le Conseil a exprimé sa pleine solidarité avec l’État du Qatar et son soutien total à toutes les mesures prises par ce dernier pour préserver sa sécurité et sa stabilité.

Le Conseil a salué les capacités des forces armées qataries dans leur réponse à l’attaque iranienne, soulignant que la sécurité et la stabilité du Qatar font partie intégrante de celles de l’ensemble des pays membres du CCG. Il a réitéré son rejet catégorique de toute atteinte à la souveraineté d’un État membre et de toute tentative de porter atteinte à sa stabilité.

Le Conseil a insisté sur la nécessité de respecter les principes de la Charte des Nations unies, le droit international et les règles de bon voisinage, en mettant l’accent sur le respect de la souveraineté des États, la non-ingérence dans les affaires internes, la résolution pacifique des différends, et le rejet du recours ou de la menace par la force.

Le Conseil s’est félicité de l’annonce du cessez-le-feu faite par le président des États-Unis Donald Trump, appelant à l’arrêt immédiat de toutes les actions militaires. Il a salué les efforts déployés par le Qatar pour faciliter la médiation ayant conduit à ce cessez-le-feu, et pour œuvrer en faveur de la sécurité et de la stabilité régionales.

Le Conseil a exhorté toutes les parties à redoubler d’efforts pour saisir cette opportunité de désescalade et à adopter la voie diplomatique comme moyen efficace pour résoudre les conflits. Il a appelé à une retenue maximale afin d’épargner à la région les conséquences dévastatrices d’un conflit prolongé et d’ouvrir la voie à des négociations sérieuses en vue de solutions durables. Il a également affirmé la disponibilité du CCG à soutenir toutes les initiatives en ce sens.

Le Conseil a salué le succès du président Donald Trump dans l’obtention d’un cessez-le-feu entre l’Iran et Israël, ainsi que son appel à intensifier les efforts visant à instaurer un cessez-le-feu durable dans la bande de Gaza.

Par ailleurs, le Conseil a condamné l’agression israélienne persistante contre la bande de Gaza et le massacre de civils. Il a rejeté l’escalade militaire continue des forces d’occupation dans les régions nord et sud de la bande de Gaza, ainsi que l’entrave au travail des organisations humanitaires internationales pour la distribution de l’aide et le fonctionnement des établissements de santé. Il a souligné l’urgence de reprendre les négociations en vue d’un cessez-le-feu et de garantir l’acheminement de l’aide aux civils.

Le Conseil a mis en avant l’importance de la Vision de sécurité conjointe du CCG, annoncée en mars 2024, qui privilégie le dialogue et la diplomatie comme seule voie viable pour surmonter les crises actuelles et garantir la paix et la stabilité régionales. Il a mis en garde contre toute nouvelle escalade qui risquerait de compromettre la sécurité de la région et de la précipiter dans des trajectoires périlleuses aux conséquences catastrophiques pour la paix et la sécurité internationales.

Le Conseil ministériel a également salué le rôle du Sultanat d’Oman dans la facilitation des négociations américano-iraniennes sur le dossier nucléaire, ainsi que les contributions du Qatar, des États-Unis et d’autres pays en faveur de la désescalade. Il a souligné l’importance de poursuivre des efforts de médiation efficaces.

Enfin, le Conseil a réaffirmé la nécessité de maintenir la sécurité dans l’espace aérien, les mers et les voies navigables de la région, et de faire face aux menaces pesant sur la stabilité régionale et mondiale, y compris les attaques contre les navires commerciaux, les risques pour la navigation maritime et le commerce international, ainsi que les attaques contre les infrastructures énergétiques du CCG. Il a confirmé l’engagement des États membres à soutenir la stabilité des marchés mondiaux de l’énergie.