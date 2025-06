Borouge développe des opérations autonomes basées sur l’IA pour accélérer sa croissance

ABOU DHABI, 25 juin 2025 (WAM) — Borouge Plc a annoncé sa collaboration avec Honeywell en vue de mener une preuve de concept pour des opérations autonomes alimentées par l’intelligence artificielle (IA), une initiative qui pourrait révolutionner les opérations industrielles dans les Émirats arabes unis.

Ce partenariat vise à déployer la toute première salle de contrôle du secteur pétrochimique entièrement pilotée par l’IA, capable de fonctionner à l’échelle réelle en temps réel. Cette avancée établira une nouvelle norme pour l’avenir de l’intelligence artificielle dans l’industrie pétrochimique.

Hazeem Sultan Al Suwaidi, directeur général de Borouge, a déclaré : « Le programme de transformation AIDT (IA, Numérisation et Technologie) de Borouge établit de nouvelles références en matière d’exploitation, d’innovation et de performance commerciale. En collaborant avec des leaders mondiaux de l’IA tels que Honeywell, nous accélérons notre croissance, optimisons notre efficacité et renforçons la valeur pour nos actionnaires. Ce projet consolide encore davantage l’avantage concurrentiel de Borouge, alors que nous poursuivons la mise en œuvre de notre feuille de route ambitieuse AIDT. »

Dans le cadre de cet accord de collaboration, les deux entreprises mettront à profit leur expertise respective en technologies de procédés et en capacités de contrôle autonome pour identifier de nouvelles opportunités de déploiement de solutions d’IA agentique et d’algorithmes d’apprentissage automatique avancé.

George Bou Mitri, président de Honeywell Industrial Automation pour le Moyen-Orient, la Turquie, l’Afrique et l’Asie centrale, a souligné : « En intégrant des technologies d’IA et d’automatisation au cœur des opérations, nous permettons d’atteindre de nouveaux niveaux d’efficacité, de sécurité et de performance. Cet accord illustre comment les technologies avancées, appliquées avec pertinence, peuvent transformer les opérations industrielles à grande échelle. »

L’initiative prévoit le déploiement de ces technologies de preuve de concept pour améliorer les opérations de Borouge sur ses installations de Ruwais, aux Émirats arabes unis.

Ce projet constitue un élément clé du programme global AIDT de Borouge, dont la valeur générée est estimée à 575 millions de dollars pour l’année 2025. En 2024, le portefeuille diversifié de Borouge comprenant plus de 200 initiatives AIDT—couvrant les opérations, la santé et la sécurité, les ventes, la durabilité et l’innovation —avait déjà généré une valeur de 573 millions de dollars.