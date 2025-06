L’Arabie saoudite et le Pakistan réaffirment la nécessité de préserver la sécurité et la stabilité régionales

DJEDDAH, le 25 juin 2025 (WAM) – Le Royaume d’Arabie saoudite et la République islamique du Pakistan ont souligné l’importance de poursuivre les efforts nécessaires pour préserver la sécurité et la stabilité régionales.

Cette position a été exprimée lors d’un entretien téléphonique, mardi, entre Son Altesse Royale le Prince Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saoud, Prince Héritier et Premier ministre du Royaume d’Arabie saoudite, et Son Excellence Muhammad Shehbaz Sharif, Premier ministre de la République islamique du Pakistan. Les deux dirigeants ont abordé les derniers développements dans la région, notamment l’accord de cessez-le-feu entré en vigueur entre la République islamique d’Iran et l’État d’Israël.

Selon l’Agence de presse saoudienne (SPA), le Premier ministre pakistanais a exprimé sa reconnaissance pour la position du Royaume, qui appelle à la résolution des différends par le dialogue et les voies diplomatiques. Il a salué les efforts fructueux déployés par l’Arabie saoudite en faveur de la désescalade et de la stabilité régionale.