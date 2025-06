Inondations majeures dans le sud-ouest de la Chine : plus de 80 000 personnes évacuées dans la province du Guizhou

GUIYANG, 25 juin 2025, (WAM) — D’importantes inondations frappent deux districts de la province chinoise du Guizhou, suite à des pluies torrentielles persistantes et à l’afflux des eaux en amont, entraînant l’évacuation massive de dizaines de milliers d’habitants.

À 14h30 mardi, les autorités locales ont signalé l’évacuation temporaire de 48 900 résidents dans le district de Rongjiang et de 32 000 personnes à Congjiang. Le niveau d’urgence du dispositif de lutte contre les inondations a été relevé au niveau I, le plus élevé, dans les deux districts.

Rongjiang, célèbre pour sa ligue de football rurale « Cun Chao » qui regroupe plus de 100 équipes de villages et attire des milliers de spectateurs à travers le pays, a enregistré de violents orages dès 20h lundi. Le niveau du fleuve Duliu a dépassé de 6,68 mètres le seuil d’alerte mardi à 14h, et le stade Cun Chao s’est retrouvé submergé sous trois mètres d’eau.

Des équipes de secours, composées de pompiers et de bénévoles, ont été mobilisées avec des embarcations et des équipements spécialisés pour mener les opérations de sauvetage dans les deux zones sinistrées.

Par ailleurs, des glissements de terrain provoqués par les fortes pluies ont entraîné l’effondrement partiel d’un pont sur une autoroute dans le district de Sandu, également situé dans la province du Guizhou. Aucun blessé n’a été signalé jusqu’à présent.