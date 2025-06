Abdallah bin Zayed reçoit le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères du Pakistan

ABOU DHABI, 25 Juin 2025 (WAM) – Son Altesse Cheikh Abdallah bin Zayed Al Nahyan, vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, a reçu Mohammad Ishaq Dar, vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères de la République islamique du Pakistan, à l’occasion de la tenue de la 12e session de la Commission ministérielle conjointe Émirats-Pakistan à Abou Dhabi.

Les deux chefs de la diplomatie ont examiné les relations bilatérales et les moyens de les renforcer au service des intérêts communs, dans le but de promouvoir la prospérité et le bien-être des deux peuples.

À l’issue de la réunion, Son Altesse Cheikh Abdallah bin Zayed et Mohammad Ishaq Dar ont signé le procès-verbal de la 12e session de la Commission ministérielle conjointe entre les deux pays.

Les deux ministres ont également signé un mémorandum d’entente relatif à l’exemption réciproque de visas d’entrée entre les Émirats arabes unis et le Pakistan.

Ils ont en outre assisté à la signature d’un mémorandum d’entente visant à établir un groupe de travail conjoint chargé de promouvoir les investissements émiratis dans des secteurs stratégiques au Pakistan. L’accord a été signé par Mohamed Hassan Al Suwaidi, ministre de l’Investissement, et Tariq Bajwa, assistant spécial du Premier ministre pakistanais.

Un autre accord portant sur l’intelligence artificielle et l’économie numérique a également été signé par Mohamed Hassan Al Suwaidi et Zarar Hashim Khan, secrétaire fédéral au ministère pakistanais des Technologies de l'information et des Télécommunications.

La réunion de la commission conjointe s’est déroulée en présence de Mohamed Hassan Al Suwaidi, ministre de l’Investissement ; Ahmed Ali Al Sayegh, ministre d’État ; Saeed Moubarak Al Hajeri, assistant du ministre des Affaires étrangères pour les affaires économiques et commerciales ; Omran Charaf, assistant du ministre pour la science et la technologie avancées ; et Hamad Obaid Al Zaabi, ambassadeur des Émirats arabes unis au Pakistan.

La délégation émirienne était présidée par Ahmed Ali Al Sayegh, tandis que la délégation pakistanaise était conduite par Tariq Bajwa.

Dans son allocution, Ahmed Ali Al Sayegh a affirmé que cette session de la Commission ministérielle conjointe reflète la profondeur du partenariat historique entre les Émirats arabes unis et le Pakistan, fondé sur plusieurs décennies de coopération et de vision commune.

Il a exprimé sa reconnaissance à Mohammad Ishaq Dar pour son engagement constant en faveur du renforcement des relations bilatérales, alors que les deux pays poursuivent leurs efforts communs pour approfondir leur coopération dans divers domaines d’intérêt partagé.

M. Al Sayegh a souligné que le Pakistan est un partenaire de longue date des Émirats arabes unis, comme en témoigne l’excellence des relations diplomatiques établies depuis 1971, ajoutant que ces liens ne cessent de se développer, avec des échanges non pétroliers ayant dépassé 8,6 milliards de dollars US en 2024.

Il a rappelé que les Émirats et le Pakistan œuvrent, depuis plus de cinquante ans, à bâtir un partenariat fondé sur la confiance, le respect mutuel et des objectifs communs, réaffirmant leur attachement partagé à un avenir prospère et porteur d’opportunités pour les générations à venir.