LODD et 7X réalisent le premier essai de livraison de colis par drone à Abou Dhabi

ABOU DHABI, le 25 juin 2025 (WAM) — L’entreprise technologique aéronautique LODD et le groupe d’investissement 7X, actif dans les secteurs du commerce, des transports et de la logistique — et supervisant le prestataire de livraison express EMX — ont lancé le premier vol pilote de livraison autonome de colis par drone à Abou Dhabi, marquant une avancée qualitative dans le secteur logistique de l’émirat.

Ce test s’inscrit dans le cadre de la stratégie du Conseil des systèmes intelligents et autonomes (SASC), soutenue par l’Abu Dhabi Investment Office (ADIO), qui vise à développer et adopter des solutions de mobilité intelligentes et intégrées à Abou Dhabi.

Réalisée sous la supervision de l’Autorité générale de l’aviation civile (GCAA) et du Centre de transport intégré, l’initiative s’inscrit dans une stratégie plus large d’activation des solutions de mobilité intelligente à travers le cluster SAVI (Smart and Autonomous Vehicles Industry) de l’ADIO. Elle soutient les efforts d’Abou Dhabi pour localiser la production, développer des infrastructures adaptées à l’avenir et consolider sa position de pôle mondial de l’innovation et des industries de pointe.

Un essai concluant à Khalifa City

Le premier vol d’essai, réalisé à Khalifa City, a démontré la viabilité de la livraison autonome par voie aérienne. Un drone a transporté un colis simulé depuis un bureau de poste local jusqu’à une zone de dépôt désignée, via un système sécurisé de livraison par treuil.

Omran Malek, chef du cluster SAVI à l’ADIO, a déclaré : « L’ADIO est fière de soutenir le développement et le déploiement de technologies logistiques de pointe qui renforcent la position d’Abou Dhabi en tant que pôle mondial de l’innovation. Ce projet pilote est un exemple concret de la manière dont des partenariats locaux et des stratégies prospectives génèrent une valeur durable pour l’économie et les infrastructures de l’Émirat. »

Un partenariat public-privé pour une mobilité aérienne intelligente

De son côté, Humaid Saber Al Hameli, directeur de la division du transport aérien au Centre de transport intégré, a souligné : « La sécurité de notre espace aérien demeure une priorité absolue. Nous poursuivons nos efforts pour faire évoluer le cadre réglementaire afin de soutenir l’intégration sûre et efficace des systèmes aériens sans pilote dans l’écosystème de transport plus large d’Abou Dhabi. »

Il a ajouté que cette expérimentation reflète la solidité de la collaboration entre les secteurs public et privé, constituant une étape concrète vers l’avenir de la mobilité aérienne intelligente dans l’émirat. « Nous nous engageons à fournir un environnement réglementaire sûr et évolutif, propice à l’innovation, et à favoriser l’adoption de technologies émergentes. Cela contribue à renforcer la compétitivité mondiale d’Abou Dhabi et sa position de leader en matière de mobilité durable et de technologies d’avenir. »

Une nouvelle ère logistique portée par les drones autonomes

Rashid Al Manai, PDG de LODD, a déclaré : « Les drones autonomes introduisent une dimension transformatrice dans les réseaux de livraison urbains. Un seul opérateur peut gérer simultanément plusieurs livraisons, offrant ainsi une nouvelle échelle de flexibilité et de réactivité dans la chaîne logistique. »

Tariq Al Wahedi, PDG du groupe 7X, a précisé : « Cette avancée reflète notre engagement continu à développer des solutions logistiques de nouvelle génération en phase avec la vision des Émirats arabes unis pour une mobilité intelligente. En intégrant la technologie aérienne autonome à l’écosystème logistique national d’EMX, nous renforçons notre portée opérationnelle, notre rapidité, et bâtissons un réseau plus agile et préparé aux défis futurs du commerce et de la connectivité. »

Ce vol pilote marque la première étape d’une stratégie plus large de déploiement de services logistiques par drones à travers Abou Dhabi. Grâce à une réglementation progressiste et à une infrastructure prête, l’émirat s’impose comme un leader régional dans le domaine de la mobilité aérienne autonome.