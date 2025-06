Le forum « Assez de violence » met l’accent sur la protection des enfants dans l’univers numérique

CHARJAH, 26 juin, 2025 (WAM) — Le forum « Assez de violence », organisé par le Département des services sociaux de Charjah, a conclu ses travaux en mettant en lumière la nécessité cruciale de protéger les enfants dans l’environnement numérique. L’événement s’est achevé sur une série de recommandations concrètes visant à renforcer la sécurité des enfants en ligne.

Les participants ont souligné l’importance d’intégrer l’éducation à la sécurité numérique dans les programmes scolaires, et de désigner un coordinateur de la sécurité technologique dans chaque établissement afin de superviser l’usage des outils numériques. Parallèlement, il est essentiel de sensibiliser les parents à une utilisation réfléchie des technologies et à la supervision des activités numériques de leurs enfants.

Le forum a également proposé l’élargissement du programme « Ambassadeurs de la vie numérique » à l’ensemble des établissements éducatifs. Cette initiative contribuerait à offrir un soutien en santé mentale aux élèves et aux enseignants par le biais de services de conseil en ligne. Des campagnes comme la « Semaine numérique » ont aussi été recommandées pour encourager une utilisation responsable des technologies.

Les participants ont appelé à une coopération directe avec les grandes entreprises technologiques à travers des accords de soutien technique et communautaire pour garantir la sécurité des enfants. La création d’une ligne téléphonique nationale permettant de signaler les abus numériques a également été suggérée.

Au niveau familial, les recommandations incluent l’usage de logiciels de contrôle parental, la définition de plages horaires d’utilisation adaptées à l’âge, la surveillance des applications et contenus inappropriés, ainsi que l’éducation des enfants sur l’importance de ne pas divulguer leurs mots de passe, même à leurs amis.

Le forum a mis en garde contre l’ouverture de liens suspects ou le téléchargement de fichiers provenant de sources douteuses, et a recommandé de retarder l’accès aux réseaux sociaux pour les enfants de moins de 13 ans. Il a aussi été proposé d’intégrer les droits numériques des enfants dans les activités scolaires, de développer une politique nationale globale pour la protection numérique des enfants, et de former les enseignants à faire face aux défis de l’ère digitale.

Capitaine Dr. Ashba Hamad Al Ketbi, responsable de la branche des bases de données à la Police de Charjah, a souligné le rôle déterminant des familles dans la protection des enfants, notant qu’un environnement familial favorable favorise la confiance et incite les enfants à exprimer leurs craintes.

De son côté, Joelle Chamoun, conférencière au sein des Higher Colleges of Technology, a attiré l’attention sur un nouveau phénomène en expansion : la « nomophobie », ou la peur de perdre son téléphone portable, qui touche aussi bien les adultes que les enfants. Elle a noté que certains enfants souffrent de crises de nerfs et d’anxiété lorsqu’ils sont privés de leur téléphone, une problématique préoccupante nécessitant une intervention urgente.

Alia Al Shamsi, experte en gestion de la conformité à l’Autorité de l’éducation privée de Charjah, a pour sa part évoqué les efforts de l’Autorité en matière de création d’un environnement d’apprentissage en ligne sécurisé, notamment par la certification des enseignants à l’aide de tests spécialisés.

Enfin, Jawaher Abdullah, experte en éducation sociale au Département des services sociaux, a présenté un nouveau programme intitulé « Ambassadeurs d’une vie numérique sûre ». Lancée en 2024 à l’occasion de la Journée pour un Internet plus sûr, cette initiative vise à sensibiliser les jeunes à la responsabilité numérique tout en développant leurs compétences en leadership et leurs valeurs de sécurité dans l’espace virtuel.