Près de 666 millions de personnes privées d’électricité malgré des progrès mondiaux, selon un rapport de l’OMS

NEW YORK, 26 juin 2025, (WAM) – Bien que près de 92 % de la population mondiale dispose désormais d’un accès de base à l’électricité, plus de 666 millions de personnes vivent encore sans électricité, selon un rapport publié mercredi par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et ses partenaires.

Le rapport souligne que, malgré une amélioration continue depuis 2022, le rythme actuel de progression reste insuffisant pour garantir un accès universel à l’énergie d’ici à 2030, objectif inscrit parmi les Objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies.

Des disparités régionales majeures persistent. Le rapport estime que 1,5 milliard de personnes vivant en zones rurales n’ont toujours pas accès à des solutions de cuisson propres. En outre, plus de deux milliards de personnes dépendent encore de combustibles polluants et dangereux, tels que le bois de chauffage et le charbon, pour couvrir leurs besoins de cuisson.

« Malgré des progrès dans certaines régions du monde, l’extension de l’accès à l’électricité et à des solutions de cuisson propres reste décevamment lente, en particulier en Afrique », a déclaré Fatih Birol, Directeur exécutif de l’Agence internationale de l’énergie (AIE), notant que 85 % de la population mondiale privée d’électricité vit en Afrique subsaharienne.

Le rapport identifie le manque de financements suffisants et abordables comme l’une des principales causes des inégalités régionales et de la lenteur des progrès. Il souligne que, bien que les flux financiers publics internationaux à destination des pays en développement pour soutenir l’énergie propre aient augmenté depuis 2022, ceux-ci demeurent bien inférieurs en 2023 par rapport à 2016.

Les auteurs du rapport appellent à un renforcement de la coopération internationale entre les secteurs public et privé afin d’intensifier le soutien financier aux pays en développement, en mettant particulièrement l’accent sur l’Afrique subsaharienne.