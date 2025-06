Le Bureau de liaison d’ONU Femmes pour le CCG célèbre la Journée internationale des femmes dans la diplomatie

ABOU DHABI, 26 juin 2025, (WAM) — Le Bureau de liaison d’ONU Femmes pour le Conseil de coopération du Golfe célèbre la Journée internationale des femmes dans la diplomatie en saluant l'engagement pionnier des Émirats

À l’occasion de la Journée internationale des femmes dans la diplomatie, célébrée le 24 juin, le Bureau de liaison d’ONU Femmes pour le Conseil de coopération du Golfe (CCG) a mis en lumière le rôle essentiel joué par les femmes dans la diplomatie mondiale, soulignant les avancées remarquables des Émirats arabes unis dans ce domaine.

Le Bureau a salué les efforts pionniers des Émirats pour promouvoir l’autonomisation des femmes et renforcer leur participation dans les sphères de la politique étrangère, tant au niveau régional qu’international.

Adoptée à l’unanimité par l’Assemblée générale des Nations Unies lors de sa 76ᵉ session, la Journée internationale des femmes dans la diplomatie a vu les Émirats jouer un rôle central en co-parrainant la résolution. Cette journée vise à renforcer la représentation des femmes dans les missions diplomatiques et les affaires internationales.

Un pilier de l’égalité des sexes et du développement durable

Cette initiative s’inscrit pleinement dans le cadre de l’Objectif de développement durable (ODD) n°5, qui vise l’égalité entre les sexes et l’autonomisation de toutes les femmes et filles. Elle met en lumière l’importance d’une participation égale des femmes dans les processus décisionnels politiques et publics, condition essentielle à un développement durable, à la paix et à la prospérité mondiale.

À cette occasion, la Dre Mouza Al Shehhi, Directrice du Bureau de liaison d’ONU Femmes pour le CCG, a rendu hommage au rôle visionnaire de Son Altesse Cheikha Fatima bint Moubarak, « Mère de la Nation », Présidente de l’Union générale des femmes, Présidente du Conseil suprême pour la maternité et l’enfance, et Présidente suprême de la Fondation pour le développement de la famille. Elle a salué sa contribution historique à la promotion du rôle des femmes dans tous les secteurs.

La Dre Al Shehhi a également souligné que la décision de Cheikha Fatima d’établir et d’accueillir le Bureau de liaison des Nations Unies pour les femmes dans les Émirats a constitué un pas stratégique vers une coopération internationale accrue et a consolidé la position des Émirats en tant que centre mondial de l’autonomisation des femmes.

Des résultats concrets et des indicateurs en progression

« Grâce au soutien indéfectible des dirigeants émiratis, les femmes ont accompli des progrès notables, notamment dans le domaine diplomatique », a déclaré la Dre Al Shehhi. « Les Émirats se classent au 7ᵉ rang mondial et au 1ᵉʳ rang régional dans l’Indice d’égalité des sexes des Nations Unies, ce qui reflète l’engagement fort du pays en faveur de la parité. »

Selon les données officielles, les femmes représentent 49,5 % des effectifs du ministère des Affaires étrangères, et près de 60 % des diplômés de l’Académie diplomatique Anwar Gargash sont des femmes. À ce jour, 587 femmes émiraties travaillent au sein du ministère et dans les missions diplomatiques à l’étranger, dont 275 diplomates, représentant 42 % du personnel féminin du ministère — des chiffres supérieurs à de nombreuses normes internationales.

Par ailleurs, huit femmes émiraties occupent actuellement des fonctions d’ambassadrices ou de représentantes permanentes auprès d’organisations régionales et internationales, démontrant ainsi leur leadership dans un domaine historiquement dominé par les hommes.

Une coopération stratégique avec ONU Femmes

La Dre Al Shehhi a souligné que le partenariat approfondi entre ONU Femmes et les Émirats illustre une volonté partagée de promouvoir le leadership féminin dans les instances décisionnelles, notamment diplomatiques. Ce progrès, selon elle, est rendu possible par une volonté politique forte et un soutien institutionnel structuré, plaçant les femmes émiraties au cœur de la présence internationale du pays.

Le partenariat stratégique entre les Émirats arabes unis et ONU Femmes pour la période 2024–2027, signé en mars 2023, cible plusieurs axes : réforme législative en faveur de l’égalité des sexes, participation des femmes aux processus de paix, autonomisation économique des femmes en Afrique et en Amérique latine, ainsi qu’un engagement accru des femmes dans l’action climatique.

L’accord inclut également un pilier dédié à la promotion d’une politique étrangère centrée sur les femmes, réaffirmant l’engagement des Émirats à adopter une diplomatie durable et inclusive.

Les Émirats jouent également un rôle central dans la mise en œuvre de la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies sur les femmes, la paix et la sécurité, en soutenant activement l’inclusion des femmes dans les processus de consolidation de la paix, ainsi que dans les domaines de la défense et de la sécurité.