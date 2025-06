La Direction Générale de la Résidence et des Affaires étrangères de Dubaï lance la deuxième édition de l’initiative « Le Visage Idéal »

DUBAÏ, 26 juin 2025 (WAM) – La Direction Générale de la Résidence et des Affaires étrangères de Dubaï (GDRFA Dubaï) a lancé la deuxième édition de l’initiative « Le Visage Idéal », poursuivant ses efforts pour promouvoir les comportements positifs et renforcer l’image de Dubaï comme une ville où le respect, la bienveillance et l’humanité façonnent la vie quotidienne.

Placée sous le slogan « Voilà le Dubaï que nous voulons », l’initiative s’inspire des paroles de Son Altesse Cheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vice-président, Premier ministre et souverain de Dubaï : « Salut à ceux qui dessinent un sourire ou apportent de la joie à un voyageur ou un visiteur. Voilà le Dubaï que nous voulons. » Elle met en lumière le rôle de chaque individu – citoyens, résidents et visiteurs – dans la promotion de l’image authentique et accueillante du Dubaï dont l’émirat est fier.

L’initiative se déploie à la fois sur le terrain et en ligne, en valorisant les comportements inspirants et en incitant le personnel de la GDRFA, les employés des aéroports, les voyageurs, les audiences numériques et la communauté au sens large à adopter des valeurs de bienveillance, d’initiative et de respect.

Le Major-Général Obaid Muhair bin Suroor, directeur général adjoint de la GDRFA Dubaï, a déclaré : « Le ‘Visage Idéal’ n’est pas seulement un titre — c’est le reflet des valeurs que nous défendons. Un geste simple peut avoir un impact profond, et chaque individu peut être un véritable ambassadeur de Dubaï par des instants sincères et humains. »

L’initiative sera activée via un kiosque interactif installé à l’aéroport international de Dubaï (Terminal 3 – Départs), avec un écran intelligent et une caméra destinée à immortaliser les interactions humaines positives. Les personnes ayant démontré un comportement exemplaire recevront une carte de remerciement portant la mention : « Le Visage Idéal – Voilà le Dubaï que nous voulons ».

Une plateforme numérique complémentaire permettra de partager des histoires inspirantes et de recueillir les engagements en ligne, en parallèle d’un contenu interactif diffusé à l’aéroport. Le public est encouragé à participer en utilisant le mot-dièse #YouAreTheIdealFace pour partager ses propres moments empreints d’humanité.

S’appuyant sur le succès de la première édition — qui avait recueilli plus de 10 000 engagements, valorisé 30 000 comportements positifs, enregistré plus de 61 millions de vues et 243 000 interactions numériques — cette nouvelle phase renforce l’ancrage communautaire et s’inscrit pleinement dans la vision du leadership pour façonner « le Dubaï que nous voulons ».

La GDRFA Dubaï invite tous les membres de la communauté – et plus particulièrement les voyageurs transitant par l’aéroport international de Dubaï – à prendre part à cette initiative, soit en ligne, soit en visitant le kiosque interactif situé au Terminal 3, du 1er au 13 juillet 2025, pour y enregistrer leurs engagements et immortaliser des instants riches de sens.