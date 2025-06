Abdallah bin Zayed s’entretient par téléphone avec le Vice-Premier ministre irlandais

ABOU DHABI, 26 juin 2025 (WAM) – Son Altesse Cheikh Abdallah bin Zayed Al Nahyan, vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, s’est entretenu par téléphone avec Simon Harris, vice-Premier ministre, ministre des Affaires étrangères, du Commerce et de la Défense de la République d’Irlande.

Au cours de cet appel, les deux ministres ont examiné les relations bilatérales et les moyens de les renforcer dans divers domaines au service des intérêts communs des deux pays.

Ils ont également abordé les développements régionaux et les efforts visant à renforcer la sécurité et la stabilité aux niveaux régional et international, tout en explorant les moyens de soutenir les initiatives de développement au sein des sociétés.

Cheikh Abdallah et le ministre irlandais ont échangé leurs points de vue sur plusieurs questions d’intérêt commun et ont discuté des perspectives de coopération entre les Émirats arabes unis et l’Irlande.