La Bibliothèque Mohammed bin Rashid retrace l’histoire des Émirats à travers des timbres rares

DUBAÏ, le 26 juin 2025 (WAM) – La Bibliothèque Mohammed bin Rashid, en collaboration avec l’Association philatélique des Émirats, a organisé un événement culturel intitulé « Trésors émiratis scellés par l’histoire : des archives de la mémoire aux trésors des générations ».

Destiné aux jeunes, passionnés de patrimoine, institutions culturelles et collectionneurs de timbres, cet événement s’inscrit dans les efforts de la bibliothèque pour préserver l’héritage culturel des Émirats arabes unis et promouvoir l’art de la philatélie.

Mohammed Ahmed Al Murr, président de la Fondation de la Bibliothèque Mohammed bin Rashid Al Maktoum, a inauguré l’événement aux côtés d’Abdulla Khoory, président de l’Association philatélique des Émirats, en présence de plusieurs membres de l’association.

L’exposition a présenté une rare collection de timbres historiques retraçant le développement des Émirats, depuis les émissions locales à Dubaï, Abou Dhabi et Charjah jusqu’aux premiers timbres fédéraux. Parmi les pièces maîtresses figuraient certaines des plus anciennes enveloppes postales, datant de 1908, illustrant les premières routes postales reliant les villes du Golfe à l’Inde. Ces artefacts représentent des témoins précieux des liens commerciaux et culturels de l’époque.

Dans son discours, Al Murr a déclaré : « Cette exposition illustre notre engagement constant en faveur de la préservation de l’héritage culturel et historique des Émirats arabes unis. Elle contribue également à sensibiliser le public à l’importance de la collection de timbres et de pièces, qui documentent les grandes étapes du parcours de notre nation. »

Dans le cadre du programme, la bibliothèque a organisé un atelier intitulé « Devenir un philatéliste professionnel », animé par le professeur Ahmed Abdul Latif Al Khalidi. Cette session a initié les participants aux bases de la collection de timbres.

L’événement s’est conclu par une table ronde intitulée « L’art de la philatélie », animée par Wafa Khalid Al Muhaisen, avec la participation d’Abdulla Khoory et d’Ali Wang Dijun. Le débat a porté sur l’évolution de la philatélie aux Émirats, son rôle dans la préservation de l’identité nationale, ainsi que sur l’importance du partage des connaissances entre collectionneurs.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre du Programme de promotion de l’identité nationale et du patrimoine de la bibliothèque, un projet culturel phare visant à documenter le patrimoine local et à renforcer chez les jeunes générations le lien avec leurs racines et leurs valeurs culturelles.