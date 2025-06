Les Émirats arabes unis saluent la signature de l'accord de paix entre la République démocratique du Congo et la République du Rwanda

ABOU DHABI, 28 juin 2025 (WAM) – Les Émirats arabes unis ont salué la signature de l'accord de paix entre la République démocratique du Congo et la République du Rwanda, à Washington, qualifiant cet événement d’étape majeure vers le renforcement de la paix, de la sécurité et de la stabilité à travers le continent africain.

Cheikh Shakhbout bin Nahyan Al Nahyan, ministre d’État, a rendu hommage aux efforts soutenus du président des États-Unis, Donald Trump, et de Son Altesse Cheikh Tamim bin Hamad Al Thani, émir de l’État du Qatar, qui ont permis d’aboutir à cette avancée positive et constructive. Celle-ci vient en appui aux initiatives de médiation de l’Union africaine et aux conclusions du sommet conjoint de la Communauté de développement d’Afrique australe (SADC) et de la Communauté d’Afrique de l’Est (EAC).

Le ministre a souligné que cet accord reflète la ferme volonté des deux parties de privilégier le dialogue et les solutions pacifiques.

Il a également mis en avant le rôle fondamental de la coopération internationale ayant conduit à la signature de cet accord, qui témoigne de l’importance de l’action collective pour résoudre les problématiques régionales, et de la nécessité d’un règlement diplomatique des différends afin de répondre aux aspirations des peuples de la région en matière de stabilité et de prospérité.

Cheikh Shakhbout bin Nahyan a réaffirmé les liens historiques profonds entre les Émirats arabes unis et les pays du continent africain, notamment la République démocratique du Congo et la République du Rwanda. Il a réitéré l'engagement constant des Émirats à renforcer les ponts du partenariat et du dialogue, ainsi que leur soutien à toute initiative visant à promouvoir la sécurité, la paix et le développement durable en Afrique.