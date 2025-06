Le Département du développement économique de Charjah (SEDD) lance le service de « Licence Instantanée »

CHARJAH, 29 juin 2025 (WAM) — Le Département du développement économique de Charjah (SEDD) a lancé le service de « Licence Instantanée » afin de promouvoir les investissements et d’attirer les investisseurs dans l’émirat.

Ce service a été mis en place après l’approbation du Conseil exécutif de Charjah, dans le but de permettre aux investisseurs et aux entrepreneurs d’obtenir une licence commerciale immédiatement, sans avoir à fournir le contrat de société ni un bail signé au cours de la première année.

Cette licence autorise ainsi les investisseurs à démarrer leurs activités dès son obtention, dans une optique d’accélération des procédures, de simplification du parcours client et de stimulation des taux de croissance économique dans l’émirat.

Le SEDD a donc commencé à délivrer la « Licence Instantanée », qui peut être obtenue en une journée ouvrable. Ce service couvre toutes les activités de bureau ne nécessitant pas d’approbation d’autres autorités, avec un maximum de trois employés autorisés par licence. Il s’agit d’un type de licence délivrée sans les procédures et exigences requises pour les licences classiques.

Ce service permet aux investisseurs de lancer leurs activités dès la première année, puis de satisfaire aux exigences spécifiques de licence à partir de la deuxième année. Il s’adresse également aux nouveaux investisseurs et établissements économiques souhaitant se développer dans certaines activités ciblées, contribuant ainsi à accroître la compétitivité de Charjah.

À travers ce service, le SEDD cherche à permettre aux entreprises de tirer pleinement parti des avantages compétitifs offerts par l’émirat et à stimuler l’environnement des affaires. En tant qu’entité gouvernementale chargée de réglementer l’activité économique à Charjah, le SEDD soutient le processus de diversification économique, de croissance durable et de compétitivité. Il met l’accent sur la facilitation des opérations commerciales, contribuant ainsi à anticiper et façonner un avenir meilleur, à développer l’environnement d’investissement, à renforcer l’attractivité des secteurs économiques stratégiques et à fournir des services de haute qualité conformément aux normes internationales les plus élevées.

Commentant cette initiative, Hamad Ali Abdalla Al Mahmoud, président du SEDD, a affirmé que le Département œuvre continuellement à développer un cadre législatif et réglementaire propice à la croissance des entreprises et au soutien de leur continuité et durabilité, en ligne avec les meilleures pratiques internationales. Il a précisé que cette approche s’inscrit dans les directives éclairées de Son Altesse le Cheikh Dr Sultan bin Mohammed bin Sultan Al Qasimi, membre du Conseil suprême et souverain de Charjah, ainsi que dans la volonté de S.A. le Cheikh Sultan bin Mohammed bin Sultan Al Qasimi, prince héritier, vice-souverain de Charjah et président du Conseil exécutif.

Il a souligné que cela contribuera à la croissance de l’économie de Charjah et renforcera sa compétitivité au niveau régional et international.

Le président du SEDD a également indiqué que le service de « Licence Instantanée » s’inscrit dans la stratégie du Département visant à soutenir la diversification économique et la croissance durable dans l’émirat. Il contribue à faciliter la création rapide et aisée d’entreprises pour les investisseurs, reflétant ainsi l’engagement constant de Charjah en faveur du développement du système entrepreneurial et de la consolidation de sa position en tant que pôle d’investissement mondial.