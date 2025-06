Abdallah bin Zayed préside la réunion du Comité directeur des BRICS

ABOU DHABI, 29 juin 2025 (WAM) — Son Altesse Cheikh Abdallah bin Zayed Al Nahyan, vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, a présidé la réunion du Comité directeur des BRICS, tenue par visioconférence en présence de nombreux ministres, responsables et représentants des entités gouvernementales participant aux activités du groupe.

Au cours de la réunion, les derniers développements relatifs à la participation des Émirats arabes unis au sein du groupe des BRICS ont été examinés, ainsi que les moyens de renforcer cette participation et de garantir les plus hauts niveaux de coordination entre toutes les entités nationales concernées.

Son Altesse Cheikh Abdallah bin Zayed a souligné l’importance d’intensifier et de coordonner les efforts des différentes entités afin d’assurer une participation efficace et influente, à la hauteur du statut des Émirats arabes unis et de leur rôle responsable dans le renforcement de la coopération multilatérale avec des partenaires internationaux majeurs.

La réunion a été marquée par une présentation de Saeed Moubarak Al Hajeri, assistant du ministre des Affaires économiques et commerciales au ministère des Affaires étrangères et Sherpa des Émirats arabes unis auprès des BRICS. Cette présentation a résumé les dernières mises à jour concernant l’implication des Émirats au sein du groupe et a exposé les priorités nationales en lien avec les principaux axes de travail des BRICS.

Les discussions ont également porté sur les rôles des différentes entités nationales et les initiatives proposées pour accroître la participation émirienne dans les secteurs clés du groupe, notamment l’économie et les finances, l’énergie et les transports, le climat et l’agriculture, la science et la technologie, la justice, la santé, la culture et le sport.

Enfin, la réunion a permis de mener des discussions préparatoires en vue du prochain sommet des BRICS, prévu à Rio de Janeiro, au Brésil, du 6 au 7 juillet 2025.