Saeed Mubarak Rachid Al Hajeri, président du conseil d'administration de l'Établissement pharmaceutique des Émirats

ABOU DHABI, 30 juin 2025 (WAM) – Le Conseil des ministres des Émirats arabes unis, présidé par Son Altesse Cheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vice-président, Premier ministre et souverain de Dubaï, a annoncé ce jour la nomination de Saeed Mubarak Rachid Al Hajeri au poste de président du conseil d’administration de l’Établissement pharmaceutique des Émirats (Emirates Drug Establishment).

Saeed Al Hajeri apporte à cette fonction stratégique une riche expérience et une expertise approfondie. Il occupe actuellement le poste de ministre adjoint des Affaires étrangères chargé des affaires économiques et commerciales. Diplômé en administration des affaires du Lewis & Clark College, il détient également le titre de Chartered Financial Analyst (CFA) et a suivi le programme de formation exécutive de la Harvard Business School.

Tout au long de sa carrière distinguée, Al Hajeri a occupé des postes de direction au sein de plusieurs institutions gouvernementales d’Abou Dhabi et des Émirats arabes unis. Il a notamment été directeur exécutif de l’Autorité d’investissement d’Abou Dhabi (ADIA), président du conseil d’administration du CFA Institute, président du conseil d’administration de la Banque commerciale d’Abou Dhabi (ADCB), président du conseil d’administration de la compagnie d’assurances Salama, membre du conseil d’administration de la société nationale d’énergie d’Abou Dhabi (TAQA), et membre du conseil d’administration de l’Organisation Zayed pour les personnes déterminées.

Reconnu pour ses contributions exceptionnelles aux secteurs public et financier des Émirats, Saeed Al Hajeri a été nommé en 2007 parmi les 250 jeunes leaders mondiaux du Forum économique mondial. Il siège activement dans de nombreux comités et conseils nationaux en matière d’économie et d’investissement, et occupe également la fonction de représentant spécial (Sherpa) des Émirats arabes unis auprès du groupe des BRICS.