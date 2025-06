Abou Dhabi enregistre une croissance démographique de 7,5 % en 2024, atteignant plus de 4,1 millions d’habitants

ABOU DHABI, 30 juin 2025 (WAM) – De nouvelles données publiées par le Centre de statistique – Abou Dhabi (SCAD) révèlent que l’émirat d’Abou Dhabi a connu une croissance démographique de 7,5 % en 2024, portant sa population totale à 4 135 985 personnes.

Ce taux de croissance dépasse largement celui observé dans d’importants centres financiers internationaux, confirmant la position renforcée d’Abou Dhabi en tant que destination de choix pour les professionnels, les investisseurs et les entreprises du monde entier.

La population de l’émirat a augmenté de 51 % au cours de la dernière décennie, passant de 2,7 millions en 2014 à plus de 4,1 millions en 2024. Cette expansion démographique soutenue coïncide avec des réalisations économiques significatives, notamment une croissance du PIB de 3,8 % en 2023, atteignant un niveau record de 1 200 milliards AED. Cette croissance a été principalement alimentée par les secteurs non pétroliers, qui ont progressé de 6,2 % et représentent désormais 54,7 % de la production économique totale, illustrant ainsi le succès de la stratégie de diversification économique d’Abou Dhabi.

Ahmed Tamim Hisham Al Kuttab, président du Département de l’habilitation gouvernementale – Abou Dhabi et président du SCAD, a déclaré : « La croissance démographique soutenue d’Abou Dhabi reflète le succès du gouvernement dans la création d’un environnement attractif pour les talents et les investissements internationaux. Grâce à des politiques stratégiques et à des investissements dans les infrastructures, Abou Dhabi s’est affirmé comme une destination de premier plan pour les professionnels en quête d’opportunités dans un cadre stable et innovant. »

Il a ajouté que cette croissance démographique valide la stratégie axée sur les talents de l’émirat. Le gouvernement continue de démontrer qu’à l’ère de l’économie de la connaissance, les sociétés qui offrent de réelles perspectives d’innovation – comme une gouvernance fondée sur l’intelligence artificielle – combinées à des normes de santé et de sécurité de classe mondiale, attirent les meilleurs professionnels du monde.

« Abou Dhabi ne se contente pas de rivaliser sur le marché traditionnel des talents — l’émirat crée une toute nouvelle catégorie en tant que destination mondiale de carrière », a affirmé Al Kuttab.

La croissance démographique d’Abou Dhabi constitue la base de son ambition de devenir le premier gouvernement au monde fondé sur l’intelligence artificielle. Dans le cadre de la Stratégie numérique du gouvernement d’Abou Dhabi 2025–2027, l’émirat développe une gouvernance axée sur les données, capable d’anticiper les besoins des citoyens et d’optimiser les services grâce à l’analytique avancée et à l’intelligence artificielle.

Ces initiatives génèrent une demande pour des spécialistes dans des domaines comme la gouvernance numérique, l’analyse des politiques, la conception de services et l’intégration technologique — des fonctions qui combinent expertise traditionnelle et compétences technologiques avancées, illustrant l’évolution des opportunités professionnelles dans une économie numérique.

En 2024, la main-d’œuvre de l’émirat a progressé de 9,1 %, avec une croissance observée à tous les niveaux de compétence. Les emplois qualifiés ont augmenté de 6,4 %, reflétant la transition continue d’Abou Dhabi vers des industries fondées sur la connaissance, telles que l’IA, les technologies, les services financiers et la fabrication de pointe. Le profil démographique est révélateur : 54 % des résidents sont âgés de 25 à 44 ans — au cœur de leur productivité professionnelle —, constituant ainsi l’un des bassins de talents les plus dynamiques au monde.

La confiance internationale envers la stratégie d’Abou Dhabi en matière de talents est illustrée par des flux d’investissements records. La capitalisation boursière de l’Abu Dhabi Securities Exchange a dépassé les 3 000 milliards AED, plaçant la place parmi les 20 plus grands marchés boursiers mondiaux.

En 2024, l’Abu Dhabi Global Market (ADGM) a enregistré une hausse de 245 % des actifs sous gestion, une croissance de 32 % du nombre d’entités opérationnelles, et 39 % de la main-d’œuvre œuvrant dans sa juridiction.

Les investissements étrangers ont triplé depuis 2011 (données 2023), tandis que l’émirat a enregistré une augmentation de 16 % du nombre de licences économiques délivrées en 2024.

Ville la plus sûre au monde pour la neuvième année consécutive et la plus vivable de la région MENA pour la septième année d’affilée en 2025, Abou Dhabi a instauré un environnement propice à l’épanouissement des résidents et des entreprises, attirant les talents mondiaux nécessaires pour diriger l’économie du savoir.

Le succès d’Abou Dhabi dans l’attraction des talents internationaux résulte de choix stratégiques délibérés. La valeur totale des projets de construction en 2024 s’est élevée à 107,4 milliards AED, preuve de l’engagement de l’émirat à développer un cadre de vie et de travail de classe mondiale, soutenu par des installations de pointe et un développement urbain complet.

Conformément à la méthodologie du recensement fondée sur les registres administratifs, les statistiques démographiques d’Abou Dhabi – y compris les résultats du recensement 2023 – font l’objet de révisions régulières dans le cadre de la politique de révision statistique.

Cette approche reflète l’intégration croissante de nouvelles sources de données, l’amélioration des cadres méthodologiques et l’enrichissement de la qualité des données selon les meilleures pratiques internationales. Ainsi, le chiffre révisé de la population en 2023 s’établit désormais à 3 847 585 habitants, garantissant une plus grande précision et une meilleure harmonisation avec l’écosystème administratif évolutif.