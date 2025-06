Le taux d’inflation dans le CCG atteint 1,7 % en 2024

MASCATE, 30 juin 2025 (WAM) — Le taux d'inflation moyen dans les pays du Conseil de coopération pour les États arabes du Golfe (CCG) s’est établi à 1,7 % en 2024, contre 2,2 % en 2023, selon les dernières données publiées par le Centre statistique du CCG.

Les chiffres indiquent une variation notable des taux d’évolution selon les principaux groupes de consommation. Le groupe du logement a enregistré la plus forte hausse avec une progression de 5,7 %, suivi des groupes des restaurants et hôtels ainsi que de la culture et des loisirs (1,8 % chacun). Viennent ensuite l’éducation (1,7 %), les produits alimentaires et boissons (1,5 %), ainsi que les biens et services divers (1,1 %).

En revanche, le groupe de la santé a connu une légère baisse de 0,2 %, suivi par l’habillement et les chaussures (-0,7 %), les communications (-1,0 %), le tabac (-1,1 %) et le mobilier (-1,6 %). Le groupe des transports a affiché la plus forte diminution avec -2,0 %.

Entre 2020 et 2024, les niveaux de prix dans la région du Golfe ont connu des fluctuations modérées. Le taux d’inflation était de 1,7 % en 2020, atteignant 2,4 % en 2021, puis culminant à 3,1 % en 2022. Il a ensuite reculé à 2,2 % en 2023, poursuivant sa trajectoire descendante pour revenir à 1,7 % en 2024.

Ces données témoignent de l’efficacité des politiques économiques adoptées par les pays du CCG pour contenir les pressions inflationnistes, notamment après la forte hausse observée en 2022. Elles reflètent également une stabilité relative dans la région, en contraste avec les fluctuations observées sur les marchés mondiaux.

En 2024, le taux d’inflation dans les pays du CCG est resté nettement inférieur à celui de plusieurs de leurs principaux partenaires commerciaux, illustrant la résilience économique de la région. À titre de comparaison, le taux s’est élevé à 4,4 % au Brésil, 3,8 % en Inde, 3,3 % au Royaume-Uni, 2,9 % aux États-Unis et 2,7 % au Japon. La Corée du Sud et l’Allemagne ont rapporté un taux de 2,3 %, tandis que la France enregistrait 2,0 %.

En revanche, la Chine et l’Italie ont affiché des taux inférieurs à celui du CCG, avec respectivement 0,2 % et 1,0 %. Le taux d’inflation dans l’Union européenne s’est établi à 2,6 %.