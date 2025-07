Mubadala annonce un accord d’investissement dans Loscam International

ABOU DHABI, 1er juillet 2025 (WAM) – La société Mubadala Investment a annoncé la signature d’un accord en vue d’acquérir une participation de 30 % dans Loscam International, un fournisseur de solutions de mutualisation de palettes et d’emballages réutilisables opérant dans toute la région Asie-Pacifique.

Mubadala rejoindra ainsi le groupe d’actionnaires existant, composé de Trustar Capital, la branche de capital-investissement de CITIC Capital Holdings Limited ; FountainVest, l’un des principaux fonds de capital-investissement indépendants d’Asie ; et Sinotrans Limited, une filiale de China Merchants Group.

Basée à Hong Kong, Loscam est présente dans 12 pays et régions de la zone Asie-Pacifique, notamment en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Asie du Sud-Est et en Grande Chine. L’entreprise fournit des solutions logistiques durables et de haute qualité à des acteurs majeurs des biens de consommation à rotation rapide, du commerce de détail et de l’industrie manufacturière.

Forte d’un héritage remontant à 1942, Loscam s’est imposée comme un partenaire de confiance dans l’optimisation des opérations de chaîne d’approvisionnement.

La finalisation de la transaction reste soumise aux conditions de clôture habituelles, notamment à l’approbation des autorités réglementaires compétentes.