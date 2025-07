L’Autorité des services financiers de Dubaï explore les perspectives réglementaires en matière de cybersécurité et d’intelligence artificielle

DUBAÏ, 1er juillet 2025 (WAM) – L’Autorité des services financiers de Dubaï (DFSA), organisme de régulation indépendant du Centre financier international de Dubaï (DIFC), a publié lundi son dernier rapport intitulé « Risques liés à la cybersécurité et à l’intelligence artificielle dans les services financiers : renforcer la surveillance par le dialogue international ».

Ce rapport fournit une analyse actualisée de l’évolution du paysage numérique et explore comment les technologies émergentes telles que l’intelligence artificielle (IA) et l’informatique quantique – qui permettent de résoudre des problèmes complexes bien plus rapidement que les ordinateurs traditionnels – redéfinissent les priorités réglementaires.

Cette publication fait suite au premier Collège de régulation sur les risques liés à la cybersécurité et à l’IA organisé par la DFSA en mai 2025. L’événement a rassemblé 70 hauts représentants de 18 autorités financières d’Europe, d’Amérique du Nord, du Moyen-Orient, d’Afrique et d’Asie, dans le but d’encourager un dialogue international sur la complexité croissante et l’interconnexion des risques numériques, l’adoption de l’IA et les implications à long terme de l’informatique quantique.

Justin Baldacchino, directeur général de la supervision à la DFSA, a déclaré : « Les risques numériques ne sont plus périphériques – ils deviennent rapidement systémiques. Ce rapport reflète un consensus croissant parmi les régulateurs sur les points de convergence de ces risques et sur l’évolution des approches de surveillance. Nous sommes fiers d’avoir accueilli notre premier collège de régulation sur les risques liés à la cybersécurité et à l’IA, et nous poursuivrons un dialogue constructif avec nos homologues régionaux et internationaux en faveur d’un système financier mondial sûr, résilient et digne de confiance. »

Le rapport s’articule autour de trois axes clés : le paysage des menaces en cybersécurité, l’informatique quantique et les nouveaux risques liés à l’IA. Il s’appuie sur des retours d’expérience et des discussions d’experts sur la manière dont les régulateurs peuvent anticiper les risques émergents sans freiner l’innovation.

Parmi les thèmes principaux abordés figurent l’augmentation de la fréquence et de la sophistication des cyberattaques, y compris les menaces issues des technologies émergentes et des chaînes d’approvisionnement. Le rapport souligne également les risques que représente l’informatique quantique pour les systèmes de chiffrement actuels et la nécessité d’une planification coordonnée autour de la cryptographie post-quantique.

L’adoption croissante de l’IA dans le secteur financier met en lumière l’importance d’améliorer les méthodes d’explicabilité, la supervision des tiers et une gouvernance responsable.

Herman Schueller, directeur de la supervision des technologies et de l’innovation à la DFSA, a conclu : « À mesure que l’innovation s’accélère, les régulateurs financiers du monde entier s’interrogent sur l’adaptation de leurs pratiques de supervision. Ce rapport témoigne de la valeur d’un dialogue transfrontalier ouvert pour renforcer la compréhension mutuelle des dimensions réglementaires, techniques et opérationnelles des risques numériques. »