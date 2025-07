Les EAU jouent un rôle clé dans le développement mondial du golf

ABOU DHABI, 1er juillet 2025 (WAM) – Tom Phillips, Directeur régional du DP World Tour pour le Moyen-Orient, a déclaré que le Championnat HSBC d’Abou Dhabi demeurait l’un des tournois les plus prestigieux et emblématiques du circuit, attirant depuis 18 ans consécutifs certains des meilleurs golfeurs mondiaux et contribuant à positionner les Émirats arabes unis comme une destination golfique de premier plan.

Dans une déclaration à l’Agence de presse des Émirats (WAM), il a précisé : « En étroite collaboration avec le Conseil des sports d’Abou Dhabi, nous avons pris la décision stratégique de déplacer le tournoi de sa date traditionnelle en janvier à une nouvelle période en novembre. Ce changement reflète une vision commune visant à renforcer l’impact de l’événement et à maximiser sa contribution au développement du golf dans la région. »

Il a expliqué que les récentes évolutions du calendrier mondial du golf offraient une occasion idéale de repenser le rôle du Championnat HSBC d’Abou Dhabi.

« En l’alignant sur le Championnat du DP World Tour, nous avons créé une quinzaine de clôture de saison de golf d’exception aux Émirats – une narration attrayante qui renforce l’engagement des fans, la valeur commerciale et le rayonnement international de la région dans un paysage sportif très concurrentiel », a-t-il souligné.

Ce repositionnement, a-t-il poursuivi, conforte également le rôle des Émirats arabes unis en tant que puissance montante du golf professionnel, avec Abou Dhabi au premier rang de cette dynamique. La nouvelle date en novembre garantit une meilleure visibilité, un élan accru et une meilleure intégration dans un festival golfique élargi.

Tom Phillips a également annoncé un partenariat à long terme avec la Fédération de golf des Émirats, déclarant : « Ce partenariat, qui s’inscrit dans une relation avec la région remontant à 1989, reflète un engagement commun en faveur du développement du sport tant au niveau local qu’élite. »

Il a précisé que cette collaboration avait déjà permis des initiatives concrètes, notamment l’attribution de 30 places de joueurs lors de deux épreuves du circuit HotelPlanner Tour, à Abou Dhabi et à Ajman, afin d’offrir des opportunités compétitives aux jeunes talents émiratis. Certaines places ont également été échangées avec des fédérations internationales, permettant aux joueurs des Émirats de participer à des tournois mondiaux et d’acquérir une expérience précieuse.

Enfin, il a salué une avancée notable pour le golf national, avec la performance d’Ahmad Skaik, meilleur amateur des Émirats, devenu le premier joueur né aux EAU à passer le cut dans une compétition professionnelle de 72 trous lors de l’UAE Challenge au Al Zorah Golf & Yacht Club – un moment marquant qui témoigne des progrès réalisés.