Les présidents des Émirats arabes unis et de la République de Corée examinent le renforcement du partenariat stratégique spécial

ABOU DHABI, le 1er juillet 2025 (WAM) — Le Président des Émirats arabes unis, Son Altesse Cheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, a reçu aujourd’hui un appel téléphonique de Son Excellence Lee Jae-myung, Président de la République de Corée.

Les deux dirigeants ont discuté des moyens de renforcer la coopération bilatérale dans divers domaines, notamment l’économie, l’investissement, l’énergie, l’éducation, la défense, la technologie et le développement durable.

Ces échanges s’inscrivent dans le cadre du partenariat stratégique spécial unissant les Émirats arabes unis et la République de Corée, et reflètent les intérêts communs et les ambitions de développement partagées par les deux pays pour le présent et l’avenir.

Au cours de l’entretien, Son Altesse a félicité Son Excellence Lee Jae-myung pour son accession à la présidence, lui adressant ses vœux de succès dans la conduite de son pays vers davantage de progrès et de prospérité.

Son Altesse a également exprimé sa volonté de collaborer étroitement avec Son Excellence afin de poursuivre le renforcement des relations entre les Émirats arabes unis et la Corée, et de faire progresser les objectifs de leur partenariat stratégique spécial, au service du développement commun et de la prospérité des deux nations et de leurs peuples.

L’appel a également porté sur un certain nombre de questions régionales et internationales d’intérêt commun, avec un accent particulier sur l’importance de soutenir les efforts visant à promouvoir la paix, la stabilité et le développement au Moyen-Orient, dans l’intérêt de l’ensemble de ses populations.

Pour sa part, Son Excellence Lee Jae-myung a remercié Son Altesse Cheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan pour ses chaleureuses félicitations et ses sentiments sincères envers la République de Corée et son peuple, réaffirmant son engagement à renforcer les relations bilatérales et à élargir les perspectives de coopération entre les deux pays.

