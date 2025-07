La moitié de la population européenne pourrait être exposée à un risque de chaleur extrême d’ici 2050, selon l’OMM

GENÈVE, le 1er juillet 2025 (WAM) – L’Organisation météorologique mondiale met en garde contre une vague de chaleur exceptionnelle affectant de vastes régions du globe

L’Organisation météorologique mondiale (OMM) a alerté ce lundi sur une vague de chaleur exceptionnelle touchant de larges zones en Europe, en Amérique du Nord, en Afrique du Nord, au Moyen-Orient et en Asie centrale, avec des températures largement supérieures aux normales saisonnières.

Dans un rapport publié à Genève, l’OMM souligne que la hausse des températures en milieu urbain accentue le stress thermique et augmente les taux de mortalité. Elle a averti qu’à l’horizon 2050, jusqu’à la moitié de la population européenne pourrait être exposée à des risques graves liés aux vagues de chaleur extrême, notamment dans les régions du sud, de l’est et de l’ouest du continent.

L’OMM attribue cet épisode à des changements climatiques provoqués par l’activité humaine, précisant que les vagues de chaleur deviennent de plus en plus fréquentes et intenses. L’organisation a insisté sur la nécessité de renforcer les systèmes d’alerte précoce et de mettre en œuvre des plans nationaux de réponse d’urgence, rappelant que les vagues de chaleur constituent un « tueur silencieux ».

Selon le rapport, l’Europe est actuellement sous l’influence d’un puissant système de haute pression qui piège des masses d’air chaud en provenance d’Afrique du Nord, aggravant ainsi l’épisode caniculaire.

Bien que le mois de juillet soit traditionnellement le plus chaud dans l’hémisphère Nord, l’année 2025 a enregistré des records de températures maximales et minimales dès le mois de juin, notamment en Europe occidentale et sud-occidentale.

En Espagne, le mercure a atteint 46 °C dans le sud du pays. Des températures similaires ont été relevées au Portugal, en Italie et en Grèce.

En France, les autorités ont émis une alerte rouge dans 16 départements en raison de niveaux de chaleur potentiellement mortels, tandis que la Suisse a activé une alerte jaune dans plusieurs régions, dont Genève.