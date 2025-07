Musique, cartographie et récits à la Bibliothèque Mohammed Bin Rashid en juillet

DUBAÏ, 2 juillet 2025 (WAM) – La Bibliothèque Mohammed Bin Rashid (MBRL) s'apprête à organiser une série dynamique d’événements récréatifs et éducatifs tout au long du mois de juillet, conformément à sa vision de promotion du savoir et de la culture au sein de la communauté.

Le mois s’ouvrira par une soirée musicale exceptionnelle en collaboration avec l’Orchestre Émirien, sous la direction du maestro Ahmed Taha, avec la participation des artistes renommés Ahmed Al Radwan, Saif Al Ali et Jassim Mohammed, qui interpréteront des mélodies emblématiques émiriennes et du Golfe.

Dans le cadre de l’atelier créatif intitulé « Le monde entre les lignes et les symboles », les participants exploreront l’évolution de la cartographie à travers l’histoire. La session proposera une interaction directe avec des cartes historiques rares et des atlas, ainsi qu’un encadrement pour concevoir des cartes à l’aide de symboles, de couleurs et de compositions graphiques.

S’inscrivant dans l’initiative « Notre vie aux Émirats arabes unis » lancée par Son Excellence Cheikh Nahyan bin Mubarak Al Nahyan, ministre de la Tolérance et de la Coexistence, la bibliothèque, en partenariat avec Sandooq Al Watan, accueillera un atelier d’écriture de nouvelles. Les participants y apprendront l’art de la narration à partir de leurs expériences personnelles mettant en valeur les opportunités offertes par les Émirats arabes unis. Les récits sélectionnés seront publiés dans un recueil spécial ou présentés dans une exposition.

Les amateurs de cinéma pourront assister à une soirée dédiée aux courts-métrages internationaux, organisée en partenariat avec Cineolio, avec au programme les films « Classmate » (Espagne), « Interruption » (Pologne), « Sniper » (Égypte) et « Vortex » (République de Corée).

Coïncidant avec les vacances d’été, la MBRL lancera son programme annuel « Notre été à la bibliothèque », transformant ses espaces en un centre interactif et éducatif pour les enfants et les jeunes.

Le mois sera également marqué par le lancement de l’ouvrage « L’école de mon père » de Mohamed Jassim Al-Rais, un hommage émouvant à l’héritage paternel, présenté en collaboration avec la maison d’édition Kuttab.

Le championnat du monde d’échecs rapides (World Blitz Chess Championship) fera son retour en partenariat avec la Fédération émirienne des échecs, après le franc succès de l’édition précédente.

Les passionnés d’astronomie et de photographie auront l’occasion de participer à l’atelier pratique « Objectif vers le ciel », dédié à l’art de la photographie du ciel nocturne.

Enfin, pour clore le programme du mois, la bibliothèque accueillera une discussion suivie d’une séance de dédicace autour de « Tawaya et autres pièces » de l’auteur émirien Abdullah Saleh Al Rumaithi, une œuvre théâtrale poignante abordant des thématiques sociales et culturelles dans le dialecte local.

Ask ChatGPT