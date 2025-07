L’UNOOSA et Exolaunch attribuent des lancements de satellites à quatre pays

VIENNE, 2 juillet 2025 (WAM) – Le Bureau des Nations Unies pour les affaires spatiales (UNOOSA) et la société allemande Exolaunch GmbH ont annoncé la sélection d’institutions en Bolivie, au Guatemala, en Jordanie et au Népal pour déployer leurs CubeSats via le système de déploiement EXOpod Nova d’Exolaunch.

Cette opportunité, qui s’inscrit dans le cadre de l’initiative phare « Accès à l’espace pour tous » de l’UNOOSA, inclut des créneaux de lancement entièrement financés pour chaque mission. Les quatre projets visent à renforcer les capacités nationales, soutenir les priorités de développement et contribuer à la communauté spatiale mondiale.

En Bolivie, des étudiants et ingénieurs de l’Université catholique bolivienne San Pablo construiront le tout premier nanosatellite du pays, Waskiri-Sat, équipé d’une intelligence artificielle embarquée et de caméras multispectrales pour collecter des données à destination de la recherche, des autorités publiques et du secteur industriel. Un partenariat avec l’Institut de technologie de Kyushu (Kyutech) au Japon assurera les phases de test.

Au Guatemala, l’Université del Valle développera QUETZAL-2, le deuxième satellite du pays, destiné à tester des technologies de détection des nuages et de désorbitation sécurisée. Cette mission soutient plusieurs Objectifs de développement durable (ODD) et vise à inspirer la jeunesse guatémaltèque à travers l’apprentissage pratique des technologies spatiales.

En Jordanie, l’Université technique Al Hussein lancera un CubeSat pour suivre en temps réel les espèces menacées dans des réserves naturelles isolées, sans couverture terrestre. Le projet, alliant conservation de la faune et formation des étudiants, constitue un socle pour le développement du secteur spatial jordanien.

Au Népal, l’organisation Antarikchya Pratisthan lancera Slippers2Sat-2, un satellite conçu pour l’observation des catastrophes naturelles, capable de surveiller les inondations et de détecter des signes précurseurs de séismes. Le projet introduit la science spatiale auprès d’élèves issus de communautés marginalisées et mise sur l’open data pour promouvoir l’équité dans l’exploration spatiale.

Cette annonce fait suite à un appel à candidatures ayant suscité une forte participation, avec 17 propositions issues de 15 pays, témoignant de l’intérêt croissant pour un accès équitable à l’espace et la nécessité de solutions concrètes de lancement pour les nations émergentes dans ce domaine.

Cette initiative prolonge le partenariat établi le 31 janvier 2024 entre l’UNOOSA et Exolaunch, qui vise à promouvoir un accès juste à l’espace extra-atmosphérique et à renforcer les capacités nationales à travers des expériences concrètes de déploiement.