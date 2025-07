Une fusée Falcon 9 de SpaceX lance un satellite météorologique européen de pointe

WASHINGTON, 2 juillet, 2025 (WAM) — Une fusée Falcon 9 de SpaceX a lancé mardi un satellite météorologique européen de nouvelle génération, réalisant également un atterrissage réussi sur une barge en mer.

Le lanceur a décollé depuis la célèbre aire de lancement 39A du Centre spatial Kennedy de la NASA, en Floride, emportant avec lui le satellite MTG-Sounder (MTG-S1) vers une orbite de transfert géostationnaire.

Environ 8,5 minutes après le décollage, le premier étage de la fusée est revenu sur Terre comme prévu, se posant avec succès sur le drone maritime de SpaceX, stationné dans l'océan Atlantique.

Le satellite MTG-S1 est équipé d’un sondeur infrarouge “ destiné à recueillir des données sur la température, l’humidité, les vents et les traces de gaz. Ces informations permettront de générer des cartes tridimensionnelles de l’atmosphère, améliorant ainsi la précision des prévisions météorologiques du système MTG ”, ont précisé les responsables de l’Agence spatiale européenne (ESA) dans une description de mission.

Le satellite “ fournira une couverture de l’Europe et d’une partie de l’Afrique du Nord avec un cycle de répétition de 15 minutes, offrant aux météorologues une image complète et actualisée des conditions météorologiques dans la région, tout en complétant les données relatives à la formation des nuages et à la foudre fournies par le satellite MTG-I ” , ont-ils ajouté.