Air Arabia ajoute Prague à son réseau européen en expansion

CHARJAH, 2 juillet 2025 (WAM) — La compagnie Air Arabia a annoncé le lancement d’une nouvelle liaison directe entre Charjah et Prague, capitale de la République tchèque, à compter du 20 décembre 2025.

Cette nouvelle route sera assurée quotidiennement entre l’aéroport international de Charjah et l’aéroport Václav Havel de Prague, offrant ainsi aux passagers davantage de commodité et d’options de voyage à prix abordable, tout en renforçant la connectivité entre les Émirats arabes unis et l’Europe.

Adel Al Ali, directeur général du groupe Air Arabia, a déclaré : « Cette nouvelle liaison illustre notre engagement continu à proposer à nos clients davantage de choix de voyages, tout en soutenant les échanges commerciaux et touristiques entre les deux pays. »

L’ajout de Prague vient consolider le réseau européen de la compagnie, en offrant de nouvelles possibilités pour découvrir les richesses du continent, en complément des destinations déjà desservies telles que Vienne, Athènes, Cracovie, Varsovie (Chopin et Modlin), et Milan-Bergame.

Air Arabia poursuit l’expansion de son réseau de destinations, assurant une connectivité directe depuis Charjah vers des villes du Moyen-Orient, d’Afrique du Nord, d’Asie et d’Europe.