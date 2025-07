Le Qatar condamne les déclarations du ministre de la Justice du gouvernement d’occupation israélien sur l’annexion de la Cisjordanie

DOHA, 2 Juillet, 2025 (WAM) — L’État du Qatar a condamné les déclarations du ministre israélien de la Justice concernant l’annexion de la Cisjordanie occupée, les qualifiant de prolongement des politiques coloniales, ségrégationnistes et de peuplement de l’occupation, en violation flagrante du droit international et de la résolution 2334 du Conseil de sécurité.

Dans une déclaration relayée ce jour par l’Agence de presse qatarie (QNA), le ministère des Affaires étrangères a souligné l’urgence d’une solidarité de la communauté internationale face aux politiques d’escalade dangereuses de l’occupation, qui menacent la sécurité régionale.

Le ministère a réaffirmé la position ferme et constante de l’État du Qatar en soutien à la cause palestinienne et à la résilience du peuple palestinien frère, sur la base des résolutions de la légitimité internationale et de la solution à deux États, garantissant l’établissement d’un État palestinien indépendant dans les frontières de 1967, avec Jérusalem-Est pour capitale.