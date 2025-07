L’UBF : Le Bureau de crédit Etihad, un pilier clé du développement durable

DUBAÏ, 3 juillet 2025 (WAM) — La Fédération des banques des Émirats (UBF) a souligné le rôle central du Bureau de crédit Etihad dans le développement du secteur bancaire et financier des Émirats arabes unis, consolidant ainsi la position du pays en tant que pôle financier et commercial mondial.

Lors du « Forum de partenariat », organisé à l’Institut des finances des Émirats à Dubaï, l’UBF a salué les initiatives du Bureau de crédit Etihad en matière de collecte, d’analyse et d’utilisation de l’information de crédit, contribuant aux objectifs de développement durable des Émirats. Ces efforts ont permis de prendre des décisions éclairées, tant pour les particuliers que pour les entreprises, sur la base de données précises et de méthodologies fiables.

La Fédération a renouvelé son engagement à renforcer son partenariat stratégique avec le Bureau, dont la coopération constructive a facilité la création de solutions adaptées aux besoins des parties prenantes, jetant les bases d’un écosystème économique, financier et bancaire solide et en constante croissance.

Jamal Saleh, directeur général de l’UBF, a déclaré : « L’information fiable constitue la pierre angulaire du développement, en particulier dans les secteurs bancaire et financier. Depuis sa création, le Bureau de crédit Etihad joue un rôle vital dans le développement socio-économique du pays en fournissant des solutions d'information avancées aux particuliers, aux banques et aux institutions financières. »

Il a ajouté : « Le secteur bancaire a permis de renforcer la position des Émirats en tant que centre financier mondial, sous la supervision de la Banque centrale des Émirats arabes unis. Nous œuvrons à renforcer notre partenariat avec le Bureau de crédit Etihad afin d’offrir une expérience bancaire fluide, sécurisée, transparente et compétitive, en faveur d’une économie fondée sur la connaissance, l’innovation et les technologies avancées. »

Ces efforts se reflètent dans la performance positive du secteur bancaire, avec un taux de confiance atteignant 90 %, dépassant celui de nombreux centres financiers internationaux avancés.

Marwan Ahmad Lutfi, directeur général du Bureau de crédit Etihad, a déclaré : « Ce forum marque une étape importante alors que nous célébrons une décennie au service de l’écosystème financier des Émirats. Depuis nos débuts, nous avons travaillé en étroite collaboration avec le secteur bancaire, à travers l’UBF, pour développer les outils nécessaires à leur réussite. »

Il a souligné que l’approche proactive en matière de gestion des risques et la priorité donnée aux besoins des partenaires bancaires contribuent directement à la stabilité du secteur financier et à la solidité de l’économie nationale.

La Fédération des banques des Émirats et ses membres poursuivent leur coopération avec le Bureau de crédit Etihad pour améliorer l'efficacité et l’intégrité du système bancaire émirien, à travers la fourniture de données précises, de rapports fiables et d’analyses approfondies, tout en respectant les normes les plus strictes en matière de transparence, de gouvernance et de gestion des risques.