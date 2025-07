Le mégaprojet Hail et Ghasha d’ADNOC franchit une étape clé avec l’installation des premières structures offshore

ABOU DHABI, 3 juillet 2025 (WAM) — Le mégaprojet gazier Hail et Ghasha, développé par la compagnie nationale ADNOC, a atteint une étape majeure de sa phase de développement avec le « sail-out » et l’installation des premières structures offshore critiques, expédiées depuis le chantier naval NMDC Energy de Mussafah, à Abou Dhabi.

Ces structures, appelées « jackets » en acier, constituent les fondations des futures installations en mer. Les deux premières ont été livrées dans les délais, conformément aux normes de sécurité et de qualité les plus strictes. Elles ont été transférées du chantier de fabrication vers une barge de transport, puis acheminées à 160 kilomètres au large pour être installées par le navire Safeen-3000 de NMDC, avec un positionnement de haute précision sur le fond marin.

Cet accomplissement témoigne de la coordination exemplaire et du savoir-faire technique des équipes de projet et des partenaires impliqués, garantissant l’ancrage sécurisé des structures et leur préparation pour les prochaines étapes de l’assemblage de l’infrastructure en mer.

Le projet Hail et Ghasha est le plus vaste développement gazier au monde de ce type. Il constitue un pilier stratégique pour assurer l’autosuffisance gazière des Émirats arabes unis et soutenir la croissance des exportations de gaz du pays. La concession devrait produire 1,5 milliard de pieds cubes standards de gaz par jour, soit l’équivalent de la demande quotidienne en gaz de l’Irlande, la Grèce et le Portugal réunis.

Conçu pour fonctionner avec des émissions nettes nulles, le projet permettra de capter 1,5 million de tonnes de CO₂ par an — l’équivalent du retrait de plus de 300 000 voitures thermiques de la circulation.

Musabbeh Al Kaabi, PDG d’ADNOC Upstream, a déclaré : « Le projet Hail et Ghasha est un catalyseur essentiel de l’autosuffisance gazière des Émirats. Ce “sail-out” marque une avancée décisive vers la concrétisation de ce chantier d’envergure. Il est réalisé dans le cadre de l’initiative “Make it in the Emirates”, qui stimule la croissance industrielle et renforce les capacités manufacturières avancées du pays. »

Le projet incarne la vision de l’initiative nationale “Make it in the Emirates” ainsi que la stratégie de création de valeur locale d’ADNOC, en mettant l’accent sur la fabrication locale, le soutien aux fournisseurs nationaux, la diversification économique et le développement des compétences émiriennes. À ce jour, 118 diplômés émiratis ont été recrutés pour contribuer au succès de ce projet mondial, leur offrant des carrières spécialisées au cœur du développement énergétique du pays.