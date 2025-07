ADX s'associe à HSBC et FAB pour lancer la première obligation numérique de la région MENA

ABOU DHABI, 3 juillet 2025 (WAM) – La Bourse d'Abou Dhabi (ADX) a annoncé un partenariat stratégique avec HSBC et First Abu Dhabi Bank (FAB) pour le lancement de la toute première obligation numérique de la région Moyen-Orient et Afrique du Nord (MENA), marquant une avancée majeure dans la transformation des marchés financiers régionaux.

Cette obligation numérique innovante, émise et enregistrée sur une technologie de registre distribué (DLT), vise à moderniser les infrastructures du marché des capitaux en introduisant plus de transparence, d’efficacité et de sécurité dans le processus d’émission et de règlement des titres.

Ce partenariat pionnier place Abou Dhabi à l’avant-garde de l’innovation financière dans la région, tout en renforçant la position des Émirats arabes unis comme hub mondial de la finance numérique.