Plus de 200 pays diffuseront les NBA Abu Dhabi Games 2025

ABOU DHABI, le 3 juillet 2025 (WAM) – Le Département de la Culture et du Tourisme – Abou Dhabi (DCT Abou Dhabi) et la National Basketball Association (NBA) ont annoncé que les matchs seront diffusés en direct aux Émirats arabes unis, au Moyen-Orient et dans plus de 200 pays et territoires à travers le monde, via la télévision, les médias numériques et les réseaux sociaux.

Les NBA Abu Dhabi Games 2025, présentés par ADQ, opposeront les New York Knicks et les Philadelphia 76ers lors de deux matchs de pré-saison, prévus le jeudi 2 octobre et le samedi 4 octobre à l'Etihad Arena, sur l'île de Yas.

Ces rencontres s’inscrivent dans le cadre d’une collaboration pluriannuelle entre la NBA et le DCT Abou Dhabi, comprenant les NBA Global Games, des programmes de développement pour la jeunesse ayant déjà touché près de 20 000 participants depuis 2022, des événements interactifs pour les fans avec la participation de joueurs actuels et anciens de la NBA et de la WNBA, un match d’exhibition de la NBA 2K League, ainsi que des initiatives de responsabilité sociale dans le cadre du programme NBA Cares, axées sur la santé, le bien-être et la durabilité.

L’équipe des Knicks compte actuellement dans ses rangs Jalen Brunson, double All-Star NBA, Karl-Anthony Towns, quintuple All-Star, ainsi que Mikal Bridges, sélectionné dans la NBA All-Defensive First Team en 2022.

Les 76ers présentent quant à eux Joel Embiid, MVP Kia NBA 2023 et septuple All-Star, Paul George, neuf fois All-Star, et Tyrese Maxey, All-Star 2024.

Le DCT Abou Dhabi et la NBA ont confirmé que la vente des billets est désormais ouverte pour les NBA Abu Dhabi Games 2025, présentés par ADQ, est désormais ouverte au public.