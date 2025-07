Le groupe AD Ports et le port de Ningbo Zhoushan vont créer un écosystème logistique automobile

ABOU DHABI, 3 juillet 2025 (WAM) – Le groupe AD Ports et Zhejiang Provincial Seaport Investment & Operation Group Co., Ltd. (Ningbo Zhoushan Port Group), l’un des plus grands opérateurs portuaires de Chine, ont signé un accord stratégique préliminaire visant à établir un écosystème logistique automobile intégré reliant les capacités de production chinoises aux marchés du Moyen-Orient, d’Asie centrale et d’Afrique.

L’accord, paraphé par le capitaine Mohamed Juma Al Shamisi, directeur général et PDG du groupe AD Ports, et Tao Chengbo, président du Zhejiang Provincial Seaport Investment & Operation Group, a été signé à l’occasion du voyage inaugural de l’UGR Zakher, le deuxième navire propulsé au GNL opéré par United Global Ro-Ro (UGR), coentreprise entre AD Ports Group et Erkport.

Développement conjoint de terminaux et corridors multimodaux

L’accord prévoit le développement réciproque de terminaux Ro-Ro et spécialisés pour véhicules aux ports de Ningbo Zhoushan et dans les hubs du groupe AD Ports. Ces terminaux seront adaptés pour accueillir des navires de plus grande taille, accroître la capacité de traitement des véhicules et réduire les temps d’escale, garantissant ainsi des normes de performance et de service de classe mondiale.

Le navire UGR Zakher, d’une capacité de 7 000 unités équivalentes voitures (CEU), s’ajoute à la flotte croissante d’UGR qui dessert déjà la Chine, le Moyen-Orient, l’Asie et la Méditerranée. Son alimentation au gaz naturel liquéfié (GNL) permet de réduire les émissions de gaz à effet de serre, en cohérence avec l’engagement du groupe en faveur de la décarbonation.

Une ambition commune : renforcer le corridor économique sino-arabe

« Ce partenariat stratégique marque une étape décisive dans notre ambition de créer des corridors automobiles intelligents et connectés à l’échelle continentale », a déclaré Al Shamisi. « Grâce à l’intégration des capacités multimodales ferroviaires et maritimes du corridor central, nous soutenons la croissance du commerce automobile chinois et la stratégie industrielle des Émirats. »

De son côté, Tao Chengbo a souligné l’importance du port de Ningbo Zhoushan en tant que première plateforme mondiale en termes de tonnage traité : « Cette nouvelle étape dans notre coopération avec AD Ports Group étend notre partenariat vers de nouveaux domaines tels que la logistique, l’énergie verte et les échanges de compétences, en soutien à l’initiative de la Ceinture et la Route. »

Innovation numérique et perspectives futures

L’accord comprend également l’intégration de plateformes numériques de pointe permettant une visibilité en temps réel, des analyses prédictives et une coordination automatisée afin d’optimiser les opérations logistiques et réduire la complexité.

Enfin, les partenaires prévoient d’explorer les synergies entre le transport maritime et ferroviaire intérieur pour créer un réseau logistique complet, en alternative aux routes traditionnelles reliant la Chine, l’Asie centrale et l’Europe, consolidant ainsi le rôle des Émirats arabes unis comme pont stratégique du commerce eurasiatique.