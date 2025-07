Le groupe G42 annonce le lancement de sa plateforme d’achats intelligents alimentée par l’IA

ABOU DHABI, 3 juillet 2025 (WAM) – Le groupe G42 a annoncé aujourd’hui le lancement officiel de sa nouvelle plateforme de gestion des achats d’entreprise baptisée Business Procurement, développée par sa filiale Inception. Cette plateforme repose sur l’intelligence artificielle et marque une étape stratégique majeure visant à redéfinir les standards d’efficacité opérationnelle dans le secteur des achats.

Première entité à Abou Dhabi à adopter une telle technologie avancée, G42 établit ainsi une nouvelle référence en matière de rapidité, de souplesse et de transparence dans les processus d'approvisionnement.

Une transformation structurelle des fonctions achats

La plateforme Business Procurement entend transformer en profondeur les fonctions liées aux achats en réduisant les cycles d'approvisionnement et de contractualisation de près de 40 %, tout en générant des économies estimées entre 7 % et 10 %. Elle s’appuie sur les modèles linguistiques de pointe GPT-4o et LLaMA, qui permettent notamment de tripler la vitesse de découverte de nouveaux fournisseurs et d’atteindre un taux de conformité contractuelle supérieur à 90 %.

Fonctionnant comme un centre intelligent autonome, la plateforme s’intègre aisément aux systèmes existants et fournit aux responsables une vision complète ainsi que des analyses en temps réel. Elle regroupe des fonctionnalités avancées telles que l’IA conversationnelle, l’évaluation des fournisseurs, la recherche contractuelle intelligente, la prise en charge multilingue et l’analyse prédictive des risques, transformant ainsi les opérations d’achats classiques en un système réactif et guidé par les données.

Des résultats probants et une vision nationale alignée

Le Dr Asif Ashraf, vice-président exécutif de la chaîne d’approvisionnement chez G42, a déclaré : « Cette plateforme nous a permis de réduire le cycle moyen d’achat de trois mois à seulement dix jours. Il ne s’agit pas seulement de rapidité, mais également d’une amélioration notable de la gestion des risques, du respect des engagements contractuels et de la transparence dans toutes les catégories de dépenses. »

Il a également souligné que ce lancement représente une avancée majeure dans le domaine des achats, en parfaite adéquation avec la vision des Émirats arabes unis visant à intégrer les technologies d’IA au cœur des processus institutionnels.

Maria Sanchez, vice-présidente senior chargée du suivi des services chez Inception, a précisé : « Cette plateforme n’est qu’un exemple parmi d’autres des solutions intelligentes que nous développons pour automatiser les tâches et améliorer la performance des départements à travers une infrastructure cloud souveraine et sécurisée, utilisant l’IA de manière intelligente et responsable. »

Une composante de la « Réseau d’Intelligence » du groupe G42

Cette initiative s’inscrit dans la vision globale du groupe G42 et de sa filiale Inception de faire évoluer l’intelligence artificielle d’un simple concept à une infrastructure opérationnelle concrète. Elle vise à bâtir des organisations plus intelligentes, des opérations plus efficientes et des économies plus dynamiques, dans le cadre de la « Réseau d’intelligence » (Intelligence Grid) plus large du groupe.