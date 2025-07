flydubai installe des portiques intelligents pour ses pilotes et équipages dans son centre des opérations aériennes

DUBAÏ, 3 juillet 2025 (WAM) – La compagnie aérienne flydubai a signé un partenariat stratégique avec Emaratech, société technologique émirienne de premier plan, pour déployer des portiques intelligents dédiés à ses pilotes et membres d’équipage au sein de son centre des opérations aériennes.

Ces portiques biométriques de dernière génération intègrent des technologies avancées de reconnaissance faciale assistées par intelligence artificielle, permettant une vérification instantanée et une fluidité accrue des procédures de départ et d’arrivée. La solution s’appuie sur l’intégration en temps réel des données avec les plateformes de flydubai et celles de la Direction générale de l’identité et des affaires étrangères à Dubaï.

L’initiative vise à optimiser les processus opérationnels de la compagnie, notamment en période de forte affluence, en offrant une expérience plus rapide, plus précise et plus sûre aux membres d’équipage.

S.E. Thani Al Zaffin, Directeur général du groupe Emaratech, a déclaré : « Ce partenariat avec flydubai illustre notre ambition commune d’être à l’avant-garde des solutions de mobilité numérique. Grâce à l’intégration de la reconnaissance faciale alimentée par l’IA, nous contribuons à instaurer un nouveau standard en matière de gestion des opérations aériennes. »

De son côté, Mohammed Harib Al Muhairi, Directeur des technologies de l’information et des chaînes d’approvisionnement chez flydubai, a affirmé : « L’introduction de ces portiques intelligents marque une étape majeure dans l’automatisation de nos processus. Elle reflète notre engagement à tirer parti des dernières technologies pour accompagner notre croissance et améliorer notre efficacité. »

À ce jour, six portiques biométriques ont été installés dans le centre opérationnel de flydubai pour faciliter les formalités de voyage de l’équipage. Rappelons que la compagnie dessert plus de 135 destinations avec une flotte moderne de 89 appareils, et emploie plus de 6 400 collaborateurs, dont plus de 1 300 pilotes et 2 500 membres d’équipage.