L’UE investit 3,66 milliards d’euros dans des systèmes énergétiques plus propres

BRUXELLES, 4 juillet 2025 (WAM) — La Commission européenne et la Banque européenne d’investissement ont annoncé aujourd’hui le décaissement de 3,66 milliards d’euros issus du Fonds de modernisation afin de soutenir 34 projets liés à l’énergie dans neuf États membres de l’Union européenne.

Ces investissements visent à moderniser les systèmes énergétiques de l’Union, à réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) dans les secteurs de l’énergie, de l’industrie et des transports, et à améliorer l’efficacité énergétique. Les projets contribueront à l’atteinte des objectifs climatiques et énergétiques des pays bénéficiaires, tout en renforçant la compétitivité industrielle de l’UE par le développement d’infrastructures énergétiques modernes, efficaces et résilientes, favorisant l’innovation et réduisant la dépendance de l’Union aux importations de combustibles fossiles.

Ce décaissement, le plus important réalisé à ce jour dans le cadre du Fonds de modernisation — alimenté par les recettes du système d’échange de quotas d’émission de l’UE (SEQE) — porte le montant total des financements octroyés depuis janvier 2021 à 19,1 milliards d’euros.

Les États bénéficiaires de ce financement sont les suivants :

Croatie : 170 millions €, Tchéquie : 1,05 milliard €, Grèce : 113,6 millions €, (première participation depuis son inclusion en janvier 2024)

Hongrie : 181,3 millions €, Lettonie : 40 millions €, Lituanie : 37 millions €, Pologne : 1,33 milliard €, Roumanie : 712,3 millions €, Slovénie : 19,7 millions €.

Les 34 projets financés portent principalement sur la production d’électricité renouvelable, l’utilisation et le déploiement de sources d’énergie renouvelables, la modernisation des réseaux énergétiques et l’amélioration de l’efficacité énergétique.