Le prince héritier saoudien reçoit Cheikh Tahnoun bin Zayed

DJEDDAH, 4 juillet 2025 (WAM) — Son Altesse Royale le Prince Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud, prince héritier et Premier ministre du Royaume d'Arabie saoudite, a reçu ce jour à Djeddah Son Altesse Cheikh Tahnoun bin Zayed Al Nahyan, vice-gouverneur d’Abou Dhabi et conseiller à la sécurité nationale.

Au début de la rencontre, Son Altesse Cheikh Tahnoun bin Zayed a transmis au prince héritier les salutations de Son Altesse le Président Cheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, ainsi que ses vœux de progrès continu et de prospérité pour le Royaume.

En retour, le Prince Mohammed bin Salman a adressé ses salutations au Président Son Altesse Cheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, souhaitant aux Émirats arabes unis un développement et un essor soutenus.

Son Altesse Cheikh Tahnoun bin Zayed a déclaré : « Cette rencontre s’inscrit dans le cadre des consultations continues entre les dirigeants des deux pays frères, sur diverses questions relatives à la sécurité et à la stabilité de la région, ainsi qu’en matière de coordination face aux évolutions régionales actuelles. »

Il a ajouté : « Les Émirats arabes unis croient fermement en l’importance de l’action arabe commune, à la fois au niveau bilatéral et collectif, et en la nécessité d’une communication constante pour relever les défis actuels et garantir l’avenir et le développement durable de la région. »

La réunion a également porté sur le renforcement du partenariat bilatéral dans des domaines vitaux et stratégiques, compte tenu de son impact positif sur la prospérité et le progrès de la région.