La Police de Dubaï lance une initiative estivale pour renforcer la sécurité touristique

DUBAÏ, 4 juillet 2025 (WAM) — La Police de Dubaï, représentée par le Département de la police touristique relevant de la Direction générale des enquêtes criminelles, a lancé une initiative estivale visant à promouvoir la sécurité des touristes, à renforcer le sentiment de sûreté et à diffuser la culture de la prévention auprès du grand public.

L’initiative est organisée en partenariat avec le Conseil de l’esprit positif, la Direction générale du bonheur communautaire, le Département de la prévention du crime, l’Académie de police de Dubaï et le Département d’inspection sécuritaire (K9), en collaboration avec l’académie MST JUNIOR.

Le lancement de cette campagne a eu lieu sur la plage d’Umm Suqeim, en présence du brigadier Khalfan Obaid Al Jallaf, directeur du Département de la police touristique, de Fatima Buhajeer, présidente du Conseil de l’esprit positif, du capitaine Ahmed Al Fujeir Al Muhairi, chef de la section de la sécurité des plages, ainsi que de plusieurs officiers, employés et bénévoles de la police de Dubaï.

Le général Al Jallaf a souligné que cette initiative s’inscrit dans la volonté continue de la Police de Dubaï de renforcer la sécurité touristique, de sensibiliser le public et de présenter les services offerts par la police touristique. Il a rappelé l’importance d’informer les touristes sur les moyens de signaler un incident via le numéro d’urgence 999 et le numéro non urgent 901.

Il a ajouté que cette campagne fait partie des initiatives de la Direction générale des enquêtes criminelles en soutien à la vision stratégique de la Police de Dubaï visant à renforcer la sécurité, à créer un environnement touristique sécurisé et à améliorer l’expérience globale des visiteurs dans l’émirat.

Dans le cadre de cette initiative, la Police de Dubaï a organisé des activités sportives et distribué des brochures de sensibilisation aux touristes sur la plage d’Umm Suqeim. L’événement comprenait également une prestation musicale de la fanfare de la police de Dubaï et une démonstration des chiens policiers de l’unité K9.